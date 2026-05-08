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ΗΠΑ: Αύξηση θέσεων εργασίας κατά 115.000 τον Απρίλιο
Ειδήσεις
17:06 - 08 Μάι 2026

ΗΠΑ: Αύξηση θέσεων εργασίας κατά 115.000 τον Απρίλιο

Reporter.gr Newsroom
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Οι εργοδότες στις ΗΠΑ πρόσθεσαν νέες θέσεις εργασίας για δεύτερο διαδοχικό μήνα τον Απρίλιο, καταγράφοντας την πρώτη συνεχόμενη αύξηση εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, ενώ το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο.  

Συγκεκριμένα, οι θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα ενισχύθηκαν κατά 115.000 τον προηγούμενο μήνα, μετά την επίσης ανοδική πορεία του Μαρτίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Στατιστικής Εργασίας που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή. Η μέση πρόβλεψη σε έρευνα της Bloomberg έκανε λόγο για αύξηση 65.000 θέσεων. Το ποσοστό ανεργίας διατηρήθηκε στο 4,3%.

Τα futures της Wall Street κινήθηκαν ανοδικά και μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν και το δολάριο βρέθηκε σε πτωτική πορεία. Ανοδικά ξεκίνησε και η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης λίγη ώρα αργότερα, με το βλέμμα τόσο στα θετικά μάκρο, όσο και στις σχέσεις ΗΠΑ - Ιράν.

Η εικόνα που προκύπτει δείχνει μια αγορά εργασίας που αρχίζει να σταθεροποιείται έπειτα από περίοδο σχεδόν μηδενικής δημιουργίας θέσεων εργασίας την προηγούμενη χρονιά. Παρότι η ζήτηση για εργατικό δυναμικό παραμένει σχετικά ασθενής, οι απολύσεις εξακολουθούν να είναι περιορισμένες, ενώ οι φορολογικές ελαφρύνσεις στηρίζουν την κατανάλωση και τις επιχειρηματικές επενδύσεις. Παράλληλα, οικονομολόγοι και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν προσαρμόσει προς τα κάτω τα κριτήρια για το τι θεωρείται υγιής ρυθμός αύξησης απασχόλησης, λόγω της σημαντικής επιβράδυνσης της μετανάστευσης.

Τα δεδομένα αυτά δίνουν περιθώριο στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά στο προσεχές διάστημα, στρέφοντας την προσοχή της στους νέους πληθωριστικούς κινδύνους που σχετίζονται με τον πόλεμο με το Ιράν. Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, είχε αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα ότι η αγορά εργασίας εμφανίζει «όλο και περισσότερα σημάδια σταθερότητας».

Ένα από τα βασικά ζητήματα για το επόμενο διάστημα είναι κατά πόσο η σύγκρουση με το Ιράν, η οποία έχει ήδη ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις και έχει επιβαρύνει την καταναλωτική εμπιστοσύνη, θα αρχίσει να επηρεάζει και την απασχόληση. Μια πιθανή κάμψη στην κατανάλωση ή μια παρατεταμένη αύξηση του κόστους παραγωγής θα μπορούσε να οδηγήσει τις επιχειρήσεις σε αναθεώρηση της δραστηριότητάς τους, περιορίζοντας τις ώρες εργασίας ή μειώνοντας το προσωπικό.

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