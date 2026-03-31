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Έως τη Μεγάλη Τρίτη η υποβολή αιτήσεων για τις επιχορηγήσεις 3.000 ανέργων ειδικών και ευάλωτων ομάδων
Εργασιακά
11:28 - 31 Μαρ 2026

Έως τη Μεγάλη Τρίτη η υποβολή αιτήσεων για τις επιχορηγήσεις 3.000 ανέργων ειδικών και ευάλωτων ομάδων

Reporter.gr Newsroom
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Τη Μ. Τρίτη 7 Απριλίου 2026, στις 23:59, λήγει η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων του «προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέργων που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες» σε όλη την επικράτεια από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες/τριες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Ωφελούμενοι/ες:

Άτομα με Αναπηρία

Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας

Άτομα που ολοκλήρωσαν πρόγραμμα απεξάρτησης

Αποφυλακισμένα άτομα

Νεαρά άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο

Διεμφυλικά πρόσωπα

Θύματα εμπορίας ανθρώπων

Ενήλικα άτομα που συνεχίζουν να διαμένουν, μετά την ενηλικίωσή τους, σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του ΕΚΚΑ

Δικαιούχοι

Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα

Αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, επιχειρήσεις ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, όσον αφορά στην απασχόληση Ατόμων με Αναπηρία

Επιδότηση/Διάρκεια υλοποίησης

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται σε 24 μήνες.

Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο/η είναι 700 ευρώ μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένων:

– των ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών,

– των εργοδοτικών εισφορών,

– των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα,

– του επιδόματος αδείας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος απασχόλησης ανέρχεται σε 51.324.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη δράση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

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