ΔΥΠΑ: Ξεκινούν 22 δωρεάν διαδικτυακά εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούλιο

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συνεχίζει και τον Ιούλιο τη διοργάνωση των Εργαστηρίων Συμβουλευτικής, προσφέροντας υποστήριξη σε όσους αναζητούν εργασία ή επιδιώκουν μια νέα επαγγελματική κατεύθυνση, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Κατά τη διάρκεια του μήνα θα υλοποιηθούν 22 διαδικτυακά e-Εργαστήρια, μέσα από τα οποία οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες με την καθοδήγηση εξειδικευμένων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ.

Οι θεματικές ενότητες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων επαγγελματικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας, όπως η σύνταξη ενός αποτελεσματικού βιογραφικού σημειώματος, η προετοιμασία για συνέντευξη εργασίας, η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων στην αναζήτηση εργασίας, η ανάπτυξη επιχειρηματικής ιδέας και επιχειρηματικού σχεδίου, η κοινωνική επιχειρηματικότητα, η δημιουργία προσωπικού επαγγελματικού προφίλ, καθώς και η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης τόσο στη δημιουργία βιογραφικού όσο και στη λειτουργία μιας σύγχρονης ψηφιακής επιχείρησης.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν εργαλεία όπως το ESCO για την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, να εξοικειωθούν με το Business Model Canvas και να αναπτύξουν δεξιότητες προσαρμοστικότητας και ανθεκτικότητας στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Τα διαδικτυακά εργαστήρια έχουν διάρκεια δύο ωρών και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το αναλυτικό πρόγραμμα και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας της ΔΥΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση workshops της ΔΥΠΑ.

Οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες, με ανώτατο αριθμό συμμετεχόντων τα 50 άτομα ανά εργαστήριο, και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων. Η πλατφόρμα εγγραφών θα παραμείνει ανοικτή έως ότου καλυφθούν οι θέσεις κάθε τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή σε περισσότερα από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.