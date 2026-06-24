ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΔΥΠΑ: Ξεκινούν 22 δωρεάν διαδικτυακά εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούλιο
Εργασιακά
10:31 - 24 Ιουν 2026

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν 22 δωρεάν διαδικτυακά εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούλιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συνεχίζει και τον Ιούλιο τη διοργάνωση των Εργαστηρίων Συμβουλευτικής, προσφέροντας υποστήριξη σε όσους αναζητούν εργασία ή επιδιώκουν μια νέα επαγγελματική κατεύθυνση, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας.  

Κατά τη διάρκεια του μήνα θα υλοποιηθούν 22 διαδικτυακά e-Εργαστήρια, μέσα από τα οποία οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες με την καθοδήγηση εξειδικευμένων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ.

Οι θεματικές ενότητες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων επαγγελματικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας, όπως η σύνταξη ενός αποτελεσματικού βιογραφικού σημειώματος, η προετοιμασία για συνέντευξη εργασίας, η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων στην αναζήτηση εργασίας, η ανάπτυξη επιχειρηματικής ιδέας και επιχειρηματικού σχεδίου, η κοινωνική επιχειρηματικότητα, η δημιουργία προσωπικού επαγγελματικού προφίλ, καθώς και η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης τόσο στη δημιουργία βιογραφικού όσο και στη λειτουργία μιας σύγχρονης ψηφιακής επιχείρησης.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν εργαλεία όπως το ESCO για την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, να εξοικειωθούν με το Business Model Canvas και να αναπτύξουν δεξιότητες προσαρμοστικότητας και ανθεκτικότητας στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Τα διαδικτυακά εργαστήρια έχουν διάρκεια δύο ωρών και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το αναλυτικό πρόγραμμα και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας της ΔΥΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση workshops της ΔΥΠΑ.

Οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες, με ανώτατο αριθμό συμμετεχόντων τα 50 άτομα ανά εργαστήριο, και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων. Η πλατφόρμα εγγραφών θα παραμείνει ανοικτή έως ότου καλυφθούν οι θέσεις κάθε τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή σε περισσότερα από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κεραμέως: Έρχονται δύο νέα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης
Πολιτική

Κεραμέως: Έρχονται δύο νέα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ συντάξεις και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ
Εργασιακά

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ συντάξεις και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: «Χάρτης» πληρωμών από 22 έως 26 Ιουνίου
Εργασιακά

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: «Χάρτης» πληρωμών από 22 έως 26 Ιουνίου

ΔΥΠΑ: Μείωση 10,8% και ιστορικό χαμηλό τον Μάιο στους εγγεγραμμένους ανέργους
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Μείωση 10,8% και ιστορικό χαμηλό τον Μάιο στους εγγεγραμμένους ανέργους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:32

6 ελληνικές και κυπριακές εταιρείες στη Διεθνή Έκθεση Συστημάτων Πυρασφάλειας, Ασφάλειας και Προστασίας, INTERSCHUTZ 2026

Ειδήσεις
24/06/2026 - 11:31

Γερμανία: Βελτιώνεται το επιχειρηματικό κλίμα – Πιο αισιόδοξες οι επιχειρήσεις τον Ιούνιο

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
24/06/2026 - 11:31

Μεταναστευτική πολιτική: Μουντιάλ vs πραγματικότητα

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:17

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την Rheinmetall

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 11:11

ICEYE: Ένας χρόνος λειτουργίας των εγκαταστάσεών της στην Αθήνα – Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία

Αναλύσεις
24/06/2026 - 11:11

Citi για Metlen: «Ψήφος» εμπιστοσύνης με περιθώριο ανόδου 24% και τιμή-στόχο έως €80

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 10:54

Sell-off στις ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες μετά τις πληροφορίες για τις φρεγάτες F126

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
24/06/2026 - 10:47

Η Eurobank τιμήθηκε με το πρώτο Σήμα Διαφορετικότητας από το Υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Ειδήσεις
24/06/2026 - 10:41

Πέθανε ο Τάκης Γκώνιας - Σπεσιαλίστας στις απευθείας εκτελέσεις φάουλ

Αναλύσεις
24/06/2026 - 10:39

XA: Λελογισμένη διόρθωση σε συνέχεια του τεχνολογικού sell-off 

Πολιτική
24/06/2026 - 10:32

Ο Σκανδάμης εξηγεί γιατί άφησε το ΠΑΣΟΚ για τον Τσίπρα, εν μία νυκτί

Εργασιακά
24/06/2026 - 10:31

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν 22 δωρεάν διαδικτυακά εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούλιο

Εργασιακά
24/06/2026 - 10:26

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβής ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία

Ειδήσεις
24/06/2026 - 10:20

Το Κίεβο ανεβάζει το κόστος για τη Μόσχα – Μπαίνει ο πόλεμος στην τελική ευθεία;

Τεχνολογία
24/06/2026 - 10:20

Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» ανάμεσα στους κορυφαίους υπερυπολογιστές παγκοσμίως

Ειδήσεις
24/06/2026 - 10:18

Κρήτη: Διάσωση 83 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

Πολιτική
24/06/2026 - 10:17

Τροπολογίες ΠΑΣΟΚ για 120 δόσεις, θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και αναβάθμιση του εξωδικαστικού

Πολιτική
24/06/2026 - 10:14

Αβραμόπουλος: Είναι μία μπούρδα όλη η ιστορία – Δεν θα απολογηθώ

Ακίνητα
24/06/2026 - 10:11

Στην Ελλάδα 1 στα 3 σπίτια (34,5%) παραμένει κλειστό: Πέντε «κλειδιά» για να ανοίξουν και να πέσουν οι τιμές

Σχόλια Αγοράς
24/06/2026 - 09:46

Οι... άμυνες του ΧΑ απέναντι στο τεχνολογικό sell off - Σύμμαχος οι θετικές ειδήσεις

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 09:44

Νέο κεφάλαιο για τη Mapei Hellas με επενδυτικό πρόγραμμα €25 εκατ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
24/06/2026 - 09:34

Metlen: Άμυνα και Γάλλιο «εκτοξεύουν» τις προοπτικές κερδοφορίας – Νέοι πυλώνες ανάπτυξης με ισχυρή δυναμική

Πολιτική
24/06/2026 - 09:25

Άρχισαν τα όργανα στο κόμμα Καρυστιανού – Αποχώρησε ο Βασίλης Κοκοτσάκης

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 09:13

ΕΒΕΠ: Στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης για τις ΜμΕ ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 09:06

Τραγωδία στη Λέσβο: Νεκρή 36χρονη γιατρός λίγες μέρες αφόρου γέννησε

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
24/06/2026 - 09:05

Μυτιληναίος: Η άμυνα επιστρέφει στον πυρήνα της οικονομίας – Το νέο βιομηχανικό οικοσύστημα της Metlen

Οικονομία
24/06/2026 - 08:47

Συμβουλές Στουρνάρα για τη φοροδιαφυγή: Ζητείται ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 08:41

Ανάκαμψη για τις ασιατικές μετοχές τεχνολογίας - Ριμπάουντ 3% ο Kospi

Ειδήσεις
24/06/2026 - 08:24

Οι Ιρανοί διπλωμάτες συμβουλεύονται ψυχολόγους και το «The Art of the Deal» για να... καταλάβουν τον Τραμπ

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 08:15

Πού οφείλεται το τεχνολογικό sell off μετά το ράλι στη... στρατόσφαιρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ