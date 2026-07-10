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e-ΕΦΚΑ - Αναδρομικά συντάξεων: Στους λογαριασμούς 363 συνταξιούχων τα ποσά από αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Εργασιακά
13:03 - 10 Ιουλ 2026

e-ΕΦΚΑ - Αναδρομικά συντάξεων: Στους λογαριασμούς 363 συνταξιούχων τα ποσά από αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Reporter.gr Newsroom
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Καταβολή αναδρομικών ποσών σε εκτέλεση αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε 363 συνταξιούχους του τ. Δημοσίου του e-ΕΦΚΑ.

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, πραγματοποιείται η καταβολή αναδρομικών ποσών σε συνολικά 363 συνταξιούχους του τ. Δημοσίου, σε εκτέλεση αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τα αναδρομικά ποσά αφορούν χρονικό διάστημα από 1/1/2019 και έπειτα, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των σχετικών αποφάσεων και των ενεργειών του e-ΕΦΚΑ για την ορθή και έγκαιρη καταβολή των προβλεπόμενων ποσών. Τυχόν αναδρομικά ποσά έως 31/12/2018 είχαν ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους σε προγενέστερο χρόνο.

Η συνολική δαπάνη για την καταβολή των αναδρομικών ανέρχεται σε 2.434.328,64 ευρώ.

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διασφάλιση της έγκαιρης και αξιόπιστης καταβολής των συντάξεων και των αναδρομικών στους δικαιούχους.

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