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Ξεκινά το «Σήμα Ισότητας» για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολιτικές ίσων ευκαιριών στην εργασία
Εργασιακά
16:28 - 15 Ιουλ 2026

Ξεκινά το «Σήμα Ισότητας» για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολιτικές ίσων ευκαιριών στην εργασία

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος «Σήμα Ισότητας», το οποίο υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πολιτικές ίσων ευκαιριών, ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών, καθώς και πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από τις 15 Ιουλίου 2026 έως και τις 30 Οκτωβρίου 2026, εξ ολοκλήρου ψηφιακά, μέσω της επίσημης πλατφόρμας simaisotitas.minscfa.gov.gr.

Μετά την πιλοτική εφαρμογή του μέσω του προγράμματος SHARE, το «Σήμα Ισότητας» απευθύνεται πλέον σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και επιθυμούν να αξιολογηθούν βάσει σύγχρονης μεθοδολογίας για τις πολιτικές ισότητας που εφαρμόζουν στην πράξη.

Στόχος του «Σήματος Ισότητας» είναι να επιβραβεύσει επιχειρήσεις που ενσωματώνουν στην καθημερινή τους λειτουργία κανόνες ισότητας, αξιοκρατίας, διαφάνειας και σεβασμού.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να ενσωματώσουν μόνιμες πολιτικές για:

  1. την ισότιμη συμμετοχή γυναικών και ανδρών,
  2. τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη στις διαδικασίες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού,
  3. την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία,
  4. τη συμφιλίωση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής,
  5. την ενίσχυση της παρουσίας του υποεκπροσωπούμενου φύλου σε θέσεις ευθύνης.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Η ισότητα στην εργασία κρίνεται στην πράξη: στις προσλήψεις, στις αμοιβές, στις προαγωγές, στις θέσεις ευθύνης, στην προστασία από τη βία και την παρενόχληση. Με το Σήμα Ισότητας δίνουμε στις επιχειρήσεις ένα καθαρό πλαίσιο αξιολόγησης και επιβραβεύουμε όσες κάνουν την ίση μεταχείριση καθημερινή πρακτική. Θέλουμε περισσότερες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν το Σήμα Ισότητας, να ενισχύσουν τις πολιτικές τους και να λειτουργούν με κανόνες, διαφάνεια και σεβασμό. Η ισότητα δεν αφορά μόνο τις γυναίκες. Αφορά κάθε εργαζόμενο, κάθε επιχείρηση που θέλει να αξιοποιεί δίκαια το ανθρώπινο δυναμικό της και κάθε κοινωνία που θέλει να προχωρά χωρίς αποκλεισμούς και στερεότυπα. Είναι όρος καλύτερης εργασίας, δίκαιης ανάπτυξης και ισχυρότερης κοινωνικής συνοχής».

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αρμόδια για θέματα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Έλενα Ράπτη, δήλωσε: «Η ισότητα στην εργασία είναι παράγοντας ανταγωνιστικότητας, βιώσιμης ανάπτυξης και επιχειρηματικής επιτυχίας. Επιχειρήσεις που επενδύουν στην ίση μεταχείριση, στη διαφάνεια, στις ίσες ευκαιρίες και σε ένα συμπεριληπτικό εργασιακό περιβάλλον γίνονται πιο ανθεκτικές, πιο ελκυστικές για το ανθρώπινο δυναμικό τους και πιο έτοιμες να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της σύγχρονης οικονομίας. Καλούμε όλες τις επιχειρήσεις να διεκδικήσουν το Σήμα Ισότητας. Είναι μια ουσιαστική αναγνώριση για όλους όσοι επιλέγουν να μετατρέπουν τις αρχές της ισότητας σε καθημερινή πρακτική. Γιατί η ισότητα δεν ωφελεί μόνο τις γυναίκες και τους άνδρες που εργάζονται. Ωφελεί τις ίδιες τις επιχειρήσεις και ενισχύει συνολικά την κοινωνία και την οικονομία της χώρας».

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