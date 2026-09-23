Πώς το deal Hg–Entersoftone αλλάζει την αγορά επιχειρηματικού λογισμικού

Συγκεκριμένα, η απόκτηση του 70% της ES1 από την Hg, με αποτίμηση της εταιρείας λίγο πάνω από το 1 δισ. ευρώ, αποτελεί, σύμφωνα με πηγές, τη μεγαλύτερη επένδυση σε εταιρεία λογισμικού στην Ελλάδα και μία από τις σημαντικότερες διεθνώς στον χώρο του business software το 2026.

Πέρα όμως από το ύψος της συναλλαγής, το ενδιαφέρον της συμφωνίας βρίσκεται στη διαδρομή που προηγήθηκε. Η ES1 δεν αποτελεί προϊόν οργανικής ανάπτυξης ενός και μόνο παίκτη. Είναι το αποτέλεσμα μιας πολυετούς διαδικασίας επενδύσεων, εξαγορών και ενοποίησης, η οποία συμπυκνώνει την τάση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην αγορά επιχειρηματικού λογισμικού: λιγότεροι και μεγαλύτεροι παίκτες, με διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, μεγαλύτερη πελατειακή βάση και δυνατότητα να επενδύσουν σε cloud, τεχνητή νοημοσύνη και διεθνή επέκταση.

Η είσοδος της Hg έρχεται να προσθέσει σε αυτή τη διαδικασία μια νέα διάσταση, καθώς ένας διεθνής επενδυτικός όμιλος με εξειδίκευση στο software αποκτά τον έλεγχο ενός από τους μεγαλύτερους πλέον ομίλους επιχειρηματικού λογισμικού που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα.

Η νέα ισορροπία στην αγορά

Σημειώνεται ότι η Hg αποκτά πλειοψηφικό ποσοστό 70% στην ES1, σε μια συναλλαγή που αποτιμά την εταιρεία περίπου στο 1 δισ. ευρώ.

Το υπόλοιπο 30% παραμένει στους υφιστάμενους μετόχους, την Olympia Group και την Imker Group, καθώς και στη διοικητική ομάδα υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο της ES1, Αντώνη Κοτζαμανίδη. Η Olympia διατηρεί το μεγαλύτερο μέρος του ποσοστού που παραμένει στους υφιστάμενους μετόχους και εξακολουθεί να αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο επενδυτή της εταιρείας.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί αργότερα μέσα στο έτος, υπό την αίρεση των συνήθων εγκρίσεων και προϋποθέσεων ολοκλήρωσης. Οι πλήρεις οικονομικοί όροι δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ενώ το εισηγμένο επενδυτικό όχημα HgCapital Trust έχει γνωστοποιήσει ότι θα επενδύσει περίπου 33 εκατ. λίρες στο πλαίσιο της συμφωνίας, μαζί με άλλους θεσμικούς επενδυτές των κεφαλαίων της Hg.

Η σημασία της συμφωνίας, ωστόσο, δεν εξαντλείται στο τίμημα. Αποτυπώνει την αλλαγή κλίμακας μιας αγοράς που για χρόνια χαρακτηριζόταν από μεγάλο αριθμό εταιρειών και εξειδικευμένων λύσεων και πλέον οδηγείται σταδιακά σε μεγαλύτερη συγκέντρωση.

Η δημιουργία της ES1 το 2025, μέσω της συνένωσης της SoftOne και της Entersoft, αποτέλεσε κομβικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Οι δύο εταιρείες έφεραν στον νέο όμιλο τεχνογνωσία, προϊόντα, πελατειακές σχέσεις και παρουσία σε διαφορετικά τμήματα της αγοράς.

Το αποτέλεσμα ήταν ένας οργανισμός με μεγαλύτερη κλίμακα και ευρύτερο προϊόντικό αποτύπωμα, ικανός να απευθυνθεί σε ένα μεγαλύτερο τμήμα της επιχειρηματικής αγοράς και ταυτόχρονα να εξετάσει την επέκτασή του πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Αυτή η κλίμακα είναι που φαίνεται να αποτέλεσε και βασικό στοιχείο για την προσέλκυση ενός επενδυτή όπως η Hg.

Η συγκέντρωση ως νέα φάση ανάπτυξης

Η περίπτωση της ES1 καταδεικνύει, παράλληλα, μια ευρύτερη τάση στην αγορά επιχειρηματικού λογισμικού.

Η μετάβαση στο cloud, η ανάγκη συνεχών επενδύσεων στην κυβερνοασφάλεια και την τεχνητή νοημοσύνη, οι αυξανόμενες απαιτήσεις συμμόρφωσης και η ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων αυξάνουν το κόστος τεχνολογικής ανάπτυξης. Παράλληλα, η πελατειακή βάση αναζητά ολοένα περισσότερο ενιαίες λύσεις που να καλύπτουν διαφορετικές λειτουργίες της επιχείρησης. Σε αυτό το περιβάλλον, όπως τονίζεται, το μέγεθος αποκτά μεγαλύτερη σημασία.

Ένας μεγαλύτερος όμιλος μπορεί να συνδυάσει ERP, CRM, λογιστική, μισθοδοσία, ηλεκτρονική τιμολόγηση, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, αποθήκη, εφοδιαστική και ηλεκτρονικό εμπόριο σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα υπηρεσιών.

Ταυτόχρονα, η μεγαλύτερη πελατειακή βάση δημιουργεί δυνατότητες για επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και για αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας.

Η συγκέντρωση, επομένως, δεν αφορά μόνο την αύξηση του μεριδίου αγοράς. Συνδέεται με την ανάγκη δημιουργίας επιχειρήσεων που μπορούν να χρηματοδοτήσουν τον επόμενο κύκλο τεχνολογικών επενδύσεων και να ανταγωνιστούν σε μεγαλύτερες αγορές.

Από τη SoftOne και την Entersoft στην ES1

Η EntersoftOne, όμως, δεν δημιουργήθηκε μέσα από μία μεμονωμένη επιχειρηματική κίνηση. Η Olympia Group είχε επενδύσει εγκαίρως στη SoftOne, αναγνωρίζοντας τις προοπτικές της αγοράς επιχειρηματικού λογισμικού. Ακολούθησε η οργανωτική και αναπτυξιακή ενίσχυση της εταιρείας, η προσέλκυση της Imker ως συνεπενδυτή και, στη συνέχεια, η δημιουργία της ES1 μέσω της συνένωσης της SoftOne με την Entersoft.

Η συγχώνευση των δύο εταιρειών το 2025 αποτέλεσε ουσιαστικά το επόμενο στάδιο μιας διαδικασίας consolidation που είχε ξεκινήσει νωρίτερα.

Η νέα εταιρεία, μάλοστα, συγκέντρωσε σε έναν ενιαίο όμιλο τις δυνατότητες, την τεχνογνωσία και την πελατειακή βάση δύο σημαντικών παικτών της ελληνικής αγοράς.

Η ES1 έχει έδρα την Αθήνα και δραστηριοποιείται επίσης σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα μοντέλο ανάπτυξης που δεν περιορίζεται στην ελληνική αγορά.

Το προϊόντικό της χαρτοφυλάκιο καλύπτει μεγάλο μέρος των αναγκών μιας σύγχρονης επιχείρησης: ERP και CRM, λογιστική και μισθοδοσία, ανθρώπινο δυναμικό, αποθήκη και εφοδιαστική, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονική τιμολόγηση, εφαρμογές συμμόρφωσης και ευρύτερες λύσεις επιχειρηματικής διαχείρισης.

Με άλλα λόγια, η συνένωση δεν δημιούργησε απλώς μια μεγαλύτερη εταιρεία. Δημιούργησε μια πλατφόρμα με μεγαλύτερο εύρος προϊόντων και μεγαλύτερη δυνατότητα διασταυρούμενων πωλήσεων και ανάπτυξης νέων υπηρεσιών.

Η αποτίμηση του 1 δισ. ευρώ και το μήνυμα προς την αγορά

Στο μεταξύ, η αποτίμηση της ES1 σε επίπεδα περίπου 1 δισ. ευρώ αποτελεί από μόνη της ένα σημαντικό ορόσημο για την ελληνική τεχνολογική αγορά.

Ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει, όμως, το γεγονός ότι η αποτίμηση αυτή προκύπτει σε μια εταιρεία που δημιουργήθηκε μέσω ενοποίησης υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Το μοντέλο αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως οδηγός για την επόμενη φάση της αγοράς: η δημιουργία μεγαλύτερων σχημάτων μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών, η προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων και η χρηματοδότηση της επόμενης γενιάς τεχνολογικών επενδύσεων.

Για την Olympia, παράλληλα, η πορεία της ES1 αποτελεί παράδειγμα του πώς η αρχική επένδυση, η ανάπτυξη, η προσέλκυση συνεπενδυτών και η ενοποίηση μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία ενός μεγαλύτερου περιφερειακού παίκτη.

Καθοριστικός στην πορεία αυτή υπήρξε και ο ρόλος της διοικητικής ομάδας υπό τον Αντώνη Κοτζαμανίδη, η οποία παραμένει στην εταιρεία και στην επόμενη φάση. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη συμφωνία συνεργασία που προσφέρει στην ES1 τους πόρους ώστε να κινηθεί «πιο μακριά και πιο γρήγορα», επισημαίνοντας την εξειδίκευση της Hg στο business software και το ERP.

Γιατί η Hg επενδύει τώρα

Η επιλογή της ES1 από την Hg, πάντως, εντάσσεται στη στρατηγική του βρετανικού επενδυτικού ομίλου να επενδύει σε software και τεχνολογικά υποστηριζόμενες υπηρεσίες.

Η Hg έχει σημαντική παρουσία σε τομείς όπως το ERP, η μισθοδοσία, το fintech, το tax and accounting, τα συστήματα κανονιστικής συμμόρφωσης, η υγεία και ο αυτοματισμός.

Διαχειρίζεται περισσότερα από 110 δισ. δολάρια και διαθέτει χαρτοφυλάκιο περίπου 60 επιχειρήσεων, συνολικής αξίας enterprise value άνω των 195 δισ. δολαρίων, ενώ οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου της απασχολούν περισσότερους από 140.000 εργαζομένους.

Στην ES1 η Hg αποκτά έναν όμιλο με ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά, σημαντική πελατειακή βάση και προϊόντα που καλύπτουν κρίσιμες λειτουργίες των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει παρουσία σε αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δυνατότητα περαιτέρω μετάβασης των προϊόντων στο cloud και περιθώριο ανάπτυξης νέων εφαρμογών που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Για έναν εξειδικευμένο επενδυτή software, η ES1 μπορεί έτσι να αποτελέσει όχι μόνο μια επένδυση στην ελληνική αγορά αλλά και βάση για ευρύτερη περιφερειακή ανάπτυξη.

Cloud και AI στο επόμενο κεφάλαιο

Η επόμενη φάση για την ES1 αναμένεται να στηριχθεί σε τρεις βασικούς άξονες: την ολοκλήρωση της μετάβασης των προϊόντων στο cloud, την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και την επέκταση σε γειτονικές αγορές.

Ιδιαίτερη θέση καταλαμβάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Το HG Catalyst, ο εσωτερικός incubator προϊόντων AI της Hg, αναμένεται να συνεργαστεί με την ES1 για την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων σε ολόκληρη την πλατφόρμα.

Για τις εφαρμογές ERP, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επηρεάσει μια σειρά από επιχειρησιακές λειτουργίες, από την πρόβλεψη ζήτησης και την αυτοματοποίηση λογιστικών εγγραφών έως τη διαχείριση αποθήκης, την ανάλυση πωλήσεων, την εξυπηρέτηση πελατών και τον εντοπισμό αποκλίσεων.

Η Hg διαθέτει ήδη εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα, με περισσότερα από 1.600 έργα AI στο χαρτοφυλάκιό της, ενώ έχει ανακοινώσει και συνεργασία με την Anthropic για την ανάπτυξη και ενσωμάτωση agentic AI στις επιχειρήσεις του χαρτοφυλακίου της.

Για την ES1, η πρόσβαση σε αυτή την τεχνογνωσία μπορεί να επιταχύνει τη μετάβαση από ένα παραδοσιακό μοντέλο business software σε μια ευρύτερη πλατφόρμα επιχειρηματικής τεχνολογίας.

Το consolidation δεν σταματά εδώ

Το deal της Hg με την ES1 αποτελεί, συνεπώς, κάτι περισσότερο από μια μεγάλη συναλλαγή για τα ελληνικά δεδομένα.

Αποτελεί έναν ακόμη σταθμό στη διαδικασία συγκέντρωσης της αγοράς επιχειρηματικού λογισμικού και ταυτόχρονα ένδειξη ότι οι μεγαλύτεροι ελληνικοί τεχνολογικοί όμιλοι μπορούν να προσελκύσουν διεθνή κεφάλαια όταν αποκτούν την απαιτούμενη κλίμακα.

Η δημιουργία της ES1 από τη συνένωση SoftOne και Entersoft δείχνει τη μία πλευρά της εξίσωσης. Η είσοδος της Hg δείχνει την άλλη: η συγκέντρωση δημιουργεί μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να αποτελέσουν πλατφόρμες για νέα ανάπτυξη, εξαγορές και διεθνή επέκταση.

Για μια αγορά που βρίσκεται στον πυρήνα του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, η εξέλιξη αυτή αποκτά ευρύτερη σημασία.

Το επόμενο κεφάλαιο δεν θα κριθεί μόνο από το ποιος διαθέτει το μεγαλύτερο πελατολόγιο ή το ευρύτερο χαρτοφυλάκιο. Θα κριθεί από το ποιοι παίκτες μπορούν να διαθέσουν την κλίμακα, την τεχνολογία και τα κεφάλαια που απαιτούνται για να ανταγωνιστούν σε μια αγορά η οποία πλέον ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα.