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ΑΑΔΕ: Ενημερωτική ημερίδα για τις Τελωνειακές Απλουστεύσεις - Στόχος η στήριξη της επιχειρηματικότητας
Φορολογία
12:05 - 03 Σεπ 2025

ΑΑΔΕ: Ενημερωτική ημερίδα για τις Τελωνειακές Απλουστεύσεις - Στόχος η στήριξη της επιχειρηματικότητας

Reporter.gr Newsroom
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Στις 2 Σεπτεμβρίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα με θέμα τις Τελωνειακές Απλουστεύσεις, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για συνεχή διάλογο και συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι του εμπορευματικού κόσμου και φορείς της αγοράς, με στόχο την παρουσίαση εργαλείων και ψηφιακών εφαρμογών που διευκολύνουν τις εισαγωγές και εξαγωγές, μειώνουν τη γραφειοκρατία και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Την έναρξη της ημερίδας χαιρέτισε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, επισημαίνοντας τη σταθερή δέσμευση της Αρχής στη στήριξη του νόμιμου εμπορίου και της υγιούς επιχειρηματικότητας: «Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη στήριξη και τη διευκόλυνση του νομίμως διακινούμενου εμπορίου και της υγιούς επιχειρηματικότητας» ανέφερε χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι «Για το λόγο αυτό, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην καθιέρωση και εφαρμογή τελωνειακών απλουστεύσεων που ενισχύουν την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, προωθούν το μεταποιητικό και εξαγωγικό εμπόριο και ενδυναμώνουν τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει με την επιχειρηματική κοινότητα».

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από το Γενικό Διευθυντή Τελωνείων & ΕΦΚ, Δημήτρη Μπουρίκο, καθώς και από έμπειρα στελέχη της Αρχής, τα οποία ανέλυσαν τα οφέλη και τις δυνατότητες των Τελωνειακών Απλουστεύσεων. Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με τους φορείς της αγοράς, όπου απαντήθηκαν ερωτήσεις, λύθηκαν απορίες και συγκεντρώθηκαν σχόλια και προτάσεις για νέες δράσεις διαλόγου.

Σημαντικά οφέλη από τον ευρύ οργανωτικό και ψηφιακό μετασχηματισμό της Τελωνειακής Υπηρεσίας περιλαμβάνουν:

  • Ειδικές άδειες για διευκόλυνση των εμπορικών διαδικασιών
    • Άδεια Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ): ταχύτερος τελωνισμός, μειωμένες εγγυήσεις, διεθνής αναγνώριση.
    • Άδεια απλουστευμένων διαδικασιών για εξαγωγές: γρήγορος τελωνισμός και επιστροφή ΦΠΑ, δυνατότητα διεκπεραίωσης στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
    • Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα: διευκόλυνση συναλλαγών με περισσότερες από 50 τρίτες χώρες.
  • Ψηφιοποίηση διαδικασιών
    • Υποβολή διασαφήσεων εισαγωγών και εξαγωγών αποκλειστικά ψηφιακά για πάνω από 80.000 συναλλασσόμενους.
    • Ψηφιοποιημένη οριστικοποίηση εξαγωγών με αυτοματοποιημένη ενημέρωση για την επιβεβαίωση εξόδου εμπορευμάτων.
  • Ενίσχυση διεθνούς εμπορίου
    • Ψηφιοποίηση καθεστώτων τελωνειακής αποθήκευσης και ευρεία λειτουργία αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης.
    • Αναβάθμιση των Ελεύθερων Ζωνών στα μεγάλα λιμάνια της χώρας.

Οι Τελωνειακές Απλουστεύσεις, σε συνδυασμό με τον οργανωτικό μετασχηματισμό (Τελωνειακά Ελεγκτικά Κέντρα, ενοποίηση τελωνείων) και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, ενισχύουν την ευελιξία των επιχειρήσεων, μειώνουν το λειτουργικό κόστος και προωθούν την εξωστρέφεια και τη διεθνή παρουσία τους.

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