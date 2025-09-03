ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Σήμερα, Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου, δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, με σκοπό την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΒΝΣ) της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2025-2026, σύμφωνα με τη ΣΟΧ2/2025.

Η ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων για τους προσλαμβανόμενους και αποκλειόμενους υποψηφίους θα πραγματοποιείται από Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου έως Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ, στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Για να εξεταστεί η ένσταση, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου ύψους 50 ευρώ, το οποίο μπορεί να εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής e-παράβολο στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ, είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

Ο υποψήφιος οφείλει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο εντός της προθεσμίας υποβολής. Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.

Μπορείτε να δείτε τον προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εδώ. Μπορείτε να δείτε τον προσωρινό πίνακα επιλεγέντων εδώ. Τέλος, μπορείτε να δείτε τον προσωρινό πίνακα αποκλειόμενων πατώντας εδώ.