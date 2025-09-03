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Ευρωζώνη: Υποτονική η ανάπτυξη της οικονομίας τον Αύγουστο
Οικονομία
11:50 - 03 Σεπ 2025

Ευρωζώνη: Υποτονική η ανάπτυξη της οικονομίας τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom
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Η οικονομία της ευρωζώνης εξακολουθεί να αναπτύσσεται με χαμηλούς και υποτονικούς ρυθμούς τον Αύγουστο. Αν και υπήρξε κάποια βελτίωση στη βιομηχανική παραγωγή (μεταποίηση), αυτή αντισταθμίστηκε από την εξασθένηση του τομέα των υπηρεσιών, περιορίζοντας έτσι τη συνολική δυναμική της οικονομίας. Παράλληλα, σημειώθηκε για πρώτη φορά αύξηση των νέων παραγγελιών από τον Μάιο του 2023, γεγονός που δείχνει κάποια θετικά σημάδια, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Ο σύνθετος δείκτης PMI (Purchasing Managers’ Index) της HCOB για την ευρωζώνη, τον οποίο καταρτίζει η εταιρεία S&P Global, αυξήθηκε ελαφρώς στις 51,0 μονάδες τον Αύγουστο από 50,9 τον Ιούλιο. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους, ωστόσο εξακολουθεί να καταγράφει μόνο μέτρια οικονομική ανάπτυξη. Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές πάνω από τις 50 μονάδες δείχνουν ανάπτυξη, ενώ κάτω από τις 50 δείχνουν συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας.

Οι νέες παραγγελίες στην οικονομία της ευρωζώνης αυξήθηκαν για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2023, αν και η αύξηση ήταν μικρή. Η εγχώρια ζήτηση ενίσχυσε τη συνολική εικόνα, αντισταθμίζοντας τη μεγάλη μείωση των εξαγωγών, οι οποίες παρουσίασαν τη χειρότερη επίδοση από τον Μάρτιο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες οικονομίες της ευρωζώνης, η Ισπανία ήταν η πιο ανθεκτική, διατηρώντας την πρώτη θέση σε απόδοση παρά τη σχετική επιβράδυνση. Ακολούθησε η Ιταλία, η οποία εμφάνισε μικρή επιτάχυνση της ανάπτυξης. Αντίθετα, η οικονομική δραστηριότητα στη Γερμανία επιβραδύνθηκε, ενώ η Γαλλία συνέχισε να βρίσκεται σε φάση συρρίκνωσης. Παρόλα αυτά, ο γαλλικός δείκτης PMI έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο 12 μηνών, αγγίζοντας τις 49,8 μονάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία-πλαίσιο για το εμπόριο στα τέλη Ιουλίου. Μέχρι στιγμής, όμως, έχει εφαρμοστεί μόνο ένας βασικός δασμός της τάξεως του 15%, χωρίς περαιτέρω πρακτική πρόοδο.

Ο τομέας των υπηρεσιών, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ, εμφάνισε επιβράδυνση της ανάπτυξης σε οριακά επίπεδα. Συγκεκριμένα, ο σχετικός δείκτης PMI για τις υπηρεσίες μειώθηκε στο 50,5 τον Αύγουστο, από 51,0 τον Ιούλιο, που ήταν το υψηλότερο επίπεδο τετραμήνου.

Αντιθέτως, ο μεταποιητικός τομέας (παραγωγή και βιομηχανία) παρουσίασε σημαντική άνοδο στην παραγωγή, τη μεγαλύτερη των τελευταίων 3,5 ετών, γεγονός που δίνει μια θετική διάσταση στο γενικά χλιαρό οικονομικό περιβάλλον.

Η συνολική απασχόληση αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 14 μηνών. Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών προχώρησαν σε προσλήψεις, ενώ στον αντίποδα, τα εργοστάσια συνέχισαν να μειώνουν το προσωπικό τους, διατηρώντας τις απολύσεις.

Ωστόσο, τον Αύγουστο εντάθηκαν οι πληθωριστικές πιέσεις, καθώς το κόστος των εισροών (πρώτες ύλες, ενέργεια κ.λπ.) αυξήθηκε με τον υψηλότερο ρυθμό από τον Μάρτιο. Παράλληλα, οι εταιρείες αύξησαν τις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών τους με τον πιο γρήγορο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων μηνών. Αυτές οι εξελίξεις ενδέχεται να δυσκολέψουν το έργο της ΕΚΤ, όσον αφορά τη διατήρηση του πληθωρισμού υπό έλεγχο.

Ο γενικός πληθωρισμός στην ευρωζώνη αυξήθηκε ελαφρώς τον Αύγουστο, φτάνοντας το 2,1%, πολύ κοντά στον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2%), γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι τα επιτόκια πιθανότατα θα παραμείνουν αμετάβλητα στο άμεσο μέλλον.

Τέλος, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη διατηρήθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα με τον Ιούλιο, παραμένοντας όμως κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο. Αυτό υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις παραμένουν επιφυλακτικές όσον αφορά τις μελλοντικές προοπτικές της οικονομίας.

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