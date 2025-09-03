ΕΕΤΤ: Ανάκληση και απόσυρση κινητού τηλεφώνου με ονομασία «ULEFONE NOTE 16 PRO»

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), με την απόφαση υπ’ αριθμ. 1157/3 (ΦΕΚ Β/4271/07.08.2025), προχώρησε στην ανάκληση και απόσυρση του κινητού τηλεφώνου «ULEFONE NOTE 16 PRO», που κατασκευάζεται από την εταιρεία Shenzhen Gotron Electronic Co., Ltd.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν δοκιμών και ελέγχων που πραγματοποίησε η αρμόδια Γαλλική Αρχή εποπτείας της αγοράς ραδιοεξοπλισμού (ANFR) στο συγκεκριμένο προϊόν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ANFR (αρ. 2014/53/EU-F-250213-20570), το τηλέφωνο δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ αναφορικά με την προστασία της υγείας και της ασφάλειας ανθρώπων και ζώων (άρθρο 3.1.α). Οι εργαστηριακοί έλεγχοι έδειξαν υπέρβαση των οριακών τιμών έκθεσης του γενικού πληθυσμού σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων.

Ως αποτέλεσμα, το προϊόν αποσύρθηκε από τη γαλλική αγορά. Δεδομένου ότι εντός τριών μηνών δεν υπήρξε ένσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλο κράτος μέλος, τα μέτρα κρίθηκαν δικαιολογημένα και επεκτάθηκαν και στην ελληνική αγορά, βάσει του άρθρου 41 του ΠΔ 98/2017 (ΦΕΚ 139/Α/20.09.2017).

Κατά συνέπεια, οι οικονομικοί φορείς που έχουν διαθέσει το ULEFONE NOTE 16 PRO στην Ελλάδα οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες ανάκλησης και απόσυρσης, ενημερώνοντας σχετικά την ΕΕΤΤ. Παράλληλα, οι καταναλωτές που έχουν ήδη αγοράσει τη συσκευή καλούνται να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους για την επιστροφή της.

Για τη διευκόλυνση του κοινού, όλες οι αποφάσεις της ΕΕΤΤ σχετικά με ανακλήσεις και αποσύρσεις προϊόντων είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής.