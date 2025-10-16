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«Λουκέτο» σε 42 ΚΥΔ για φοροδιαφυγή – Στα €3,2 εκατ. η αποκρυβείσα ύλη
Φορολογία
09:20 - 16 Οκτ 2025

«Λουκέτο» σε 42 ΚΥΔ για φοροδιαφυγή – Στα €3,2 εκατ. η αποκρυβείσα ύλη

Reporter.gr Newsroom
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Υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν το 100%, εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έπειτα από ελέγχους που πραγματοποίησε σε 58 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) σε όλη τη χώρα.

Οι έλεγχοι κάλυψαν περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη, η Δράμα, το Κιλκίς, οι Σέρρες, η Κοζάνη, η Καβάλα, η Χαλκιδική, η Φλώρινα, το Ηράκλειο, το Άργος, η Τρίπολη, τα Γρεβενά, η Ορεστιάδα, η Αλεξανδρούπολη, οι Φέρες, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά, η Σπάρτη, η Λάρισα, η Σάμος, τα Τρίκαλα, η Κομοτηνή και η Ξάνθη.

Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε η μη έκδοση 45.200 αποδείξεων και τιμολογίων, με αποκρυβείσα ύλη ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ και την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 414.000 ευρώ.

Επιπλέον, σε 42 περιπτώσεις επιβλήθηκε 48ωρη αναστολή λειτουργίας (λουκέτο). Συγκεκριμένα:

  • 8 ΚΥΔ στο Ηράκλειο,
  • 7 στο Κιλκίς,
  • 4 στη Λάρισα,
  • 2 σε Τρίκαλα, Κεφαλονιά, Γρεβενά, Θεσσαλονίκη και Δράμα,
  • και από 1 ΚΥΔ σε Σάμο, Σπάρτη, Ζάκυνθο, Άργος, Αγρίνιο, Έδεσσα, Ξάνθη, Σέρρες, Κομοτηνή, Φλώρινα, Κοζάνη, Χαλκιδική και Κατερίνη.
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