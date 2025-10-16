Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση €12 εκατ. από το ΕΣΠΑ για δράσεις υπέρ της ισότητας των φύλων στα Πανεπιστήμια

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Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, εντάσσονται τα πρώτα επτά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της χώρας σε δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση και προώθηση της ισότητας των φύλων, στην αντιμετώπιση κάθε μορφής διάκρισης και αποκλεισμού, καθώς και στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν τα Κέντρα Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, με συνολική δημόσια δαπάνη 12 εκατ. ευρώ, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Σε κάθε ΑΕΙ προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων όπως:

Η σύσταση και λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων.

Η ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών οργάνωσης και διοίκησης, με στόχο τη διαμόρφωση συμπεριληπτικής κουλτούρας ως προς το φύλο.

Η συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με το φύλο στην πανεπιστημιακή κοινότητα, καθώς και δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης για τη χρήση συμπεριληπτικής γλώσσας και την ένταξη της διάστασης του φύλου στα προγράμματα σπουδών.

Η εκπόνηση οδηγών και εργαλειοθηκών σχετικών με τα παραπάνω θέματα.

Οι πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ισόρροπης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στα όργανα λήψης αποφάσεων των ΑΕΙ, καθώς και για την ισότιμη ανέλιξη στην ακαδημαϊκή ιεραρχία.

Οι δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης της σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης.

Οι πρώτες επτά πράξεις, συνολικού προϋπολογισμού 4,25 εκατ. ευρώ, αφορούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης στη δράση παραμένει σε εξέλιξη, με στόχο τη συμμετοχή όλων των ΑΕΙ της χώρας.