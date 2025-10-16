Ρεύμα: Απρόβλεπτα «χαράτσια» από ελλείμματα δικτύου στις επιχειρήσεις

Δε φτάνει που η μειωμένη δυνατότητα του ηλεκτρικού χώρου εμποδίζει τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν υποδομές ιδιοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης ρεύματος έρχονται και οι διακοπές και οι βλάβες, που οφείλονται στην πεπαλαιωμένη δομή του δικτύου να προσθέσουν απρόβλεπτα κόστη στο επιχειρείν, ειδικά στο μικρομεσαίο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας επτά στις δέκα επιχειρήσεις σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία αντιμετωπίζει διακοπές ρεύματος μία με δύο φορές το χρόνο ενώ και οι συνεχείς πτώσεις ρεύματος δημιουργούν σοβαρά κόστη για τις επιχειρήσεις που ξεκινούν από 1.000 ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν και τις 6.000 ευρώ.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΒΕΑ, Κωνσταντίνος Δαμίγος, “τα στοιχεία των ερευνών που εκπόνησε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, σε συνεργασία με την Πανελλήνιο Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων και τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια Θεσσαλονίκης και Πειραιά, αποτελούν καμπανάκι κινδύνου για την ίδια τη λειτουργία της παραγωγικής οικονομίας. Το ελληνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες και δομικές ανεπάρκειες.

Οι συχνές διακοπές ρεύματος, οι διακυμάνσεις τάσης, οι καθυστερήσεις συνδέσεων και η απουσία ουσιαστικής επικοινωνίας με τον ΔΕΔΔΗΕ δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, αλλά παθογένεια που εντάθηκε το τελευταίο διάστημα. Οι επαγγελματίες και οι βιοτέχνες πληρώνουν καθημερινά το τίμημα αυτής της αδράνειας με κατεστραμμένο εξοπλισμό, χαμένες ώρες παραγωγής και απώλειες πελατών”.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν οι συχνότερες διακοπές παρουσιάζονται το καλοκαίρι (62%), λόγω τεχνικών βλαβών (38%), παλαιότητας δικτύου (28%) ή φορτίου (20%). Οι διακοπές ρεύματος τον χειμώνα (29%) οφείλονται και σε κακοκαιρία (8%). Από τις διακοπές ρεύματος σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές σε εξοπλισμό και το 26% σε απώλεια προϊόντων.

Η παραγωγή επηρεάζεται με πλήρη διακοπή της σε ποσοστό 67%, καθυστερήσεις προϊόντων 19% και απώλεια πελατών (12%). Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις και τις ζημιές λόγω υπέρτασης πτώσης τάσης δικτύου ένα 46% δηλώνει ζημιές σε εξοπλισμό, 22% απώλεια πρώτων υλών ή προϊόντων και ένα 43% πλήρη διακοπή παραγωγής.

Με βάση τον πρόεδρο του ΒΕΑ, “οι πρόσφατες προκλήσεις – η κλιματική κρίση, η ενεργειακή μετάβαση και η αυξανόμενη ζήτηση – αποκάλυψαν με τον πιο ωμό τρόπο τις εκρηκτικές αδυναμίες ενός απαρχαιωμένου δικτύου. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τεχνικό. Είναι και πολιτικό- διαχειριστικό”. Ο κ., Δαμίγος παράλληλα ανέφερε ότι:

“Τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια και η ΠΟΣΕΗ δεν πρόκειται να μείνουν θεατές. Θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση με τεκμηρίωση και συλλογική δράση, διεκδικώντας τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού δικτύου και την ενίσχυση του ΔΕΔΔΗΕ με ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογικά μέσα για την εξυπηρέτηση των πελατών. Είναι απαραίτητο να βελτιωθεί το πλαίσιο αποζημιώσεων με ταχύτερες και απλούστερεςδιαδικασίες, για τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τις αστοχίες του συστήματος .

Η σταθερή, αξιόπιστη και ποιοτική ηλεκτροδότηση,δεν είναι πολυτέλεια. Είναι προϋπόθεση επιβίωσης για την επιχειρηματικότητα και την κοινωνική συνοχή.

Το ΒΕΑ καλεί την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς που διαχειρίζονται την ηλεκτροδότηση της χώρας να αναλάβουν πρωτοβουλίες διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων και του κλάδου με κοινό στόχο να προχωρήσουν άμεσα σε παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού. Η ελληνική επιχειρηματικότητα δεν αντέχει άλλη καθυστέρηση. Κάθε μέρα που περνά χωρίς λύση, μεταφράζεται σε ζημιές και απώλεια ανταγωνιστικότητας” καταλήγει ο κ. Δαμίγος.

Με βάση την έρευνα καταγράφονται τα εξής:

Δείγμα: Επιχειρήσεων Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας

• Διακοπές ρεύματος 1-2 φορές τον χρόνο, δηλώνει ότι αντιμετωπίζει το 71%, ενώ 12% αναφέρει μηνιαίες ή και συχνότερες.

• Η διάρκεια των διακοπών κυμαίνεται μεταξύ 1-3 ωρών, απαντά το 46% ενώ το 10% αναφέρει διακοπές άνω των τριών ωρών.

• Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών συμβαίνουν τα περισσότερα περιστατικά σύμφωνα με το 62%.

• Ως κύριους λόγους των περιστατικών διακοπών ηλεκτροδότησης αναφέρονται οι τεχνικές βλάβες 38% και η παλαιότητα του δικτύου 28%.

• Επιπτώσεις : 49% υπέστη ζημιές σε εξοπλισμό (όπως Η/Υ, UPS, ψυγεία, modem), 26% δήλωσε απώλεια πρώτων υλών ή προϊόντων. Η παραγωγή επηρεάζεται με πλήρη διακοπή στο 67% των περιπτώσεων, καθυστερήσεις παραδόσεων 19% και απώλεια πελατών 12%.

Αδυναμίες εξυπηρέτησης

Ένα άλλο ζήτημα που ανέδειξε η έρευνα είναι και τα ελλείμματα εξυπηρέτησης λόγω …. ψηφιακής μετάβασης. Έτσι, με βάση την έρευνα, η επικοινωνία και εξυπηρέτηση από τον Διαχειριστή για πάνω από τρεις στους δέκα ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες είναι πολύ κακή και το 43% μέτρια. Στα αρνητικά σχόλια καταγράφεται η έλλειψη προσωπικού στο τηλεφωνικό κέντρο, η έλλειψη φυσικής παρουσίας, η ψηφιακή μετάβαση στα αιτήματα, η αδύνατη επικοινωνία με τα συνεργεία. Συγκεκριμένα στην έρευνα καταγράφεται ότι:

• Αντιμετώπιση του προβλήματος - ενέργειες: Μόνο το 9% απευθύνθηκε στον ΔΕΔΔΗΕ και μόλις το 14% έλαβε αποζημίωση. Το 18% ασφαλίζει την επιχείρησή του για κινδύνους από διακοπές ρεύματος, αλλά μόνο το 24% έχει λάβει αποζημίωση από διακοπή ρεύματος.

• 45% έχουν επενδύσει σε UPS, ενώ μόλις 7% εγκατέστησε γεννήτριες.

• Το 95% των επιχειρήσεων, θεωρεί ότι το κράτος και ο ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να αναλάβουν άμεσα δράση με εκσυγχρονισμό, συντήρηση υποδομών, προσλήψεις προσωπικού και αποζημιώσεις χωρίς καθυστερήσεις.

Δείγμα: Ηλεκτρολόγων - Εγκαταστατών

• Τακτικά προβλήματα πτώσεων τάσης ή υπερτάσεων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει το 59% των ερωτηθέντων, ενώ ότι αυτά συμβαίνουν «πολύ συχνά» αναφέρει το 23%.

• Στα εναέρια δίκτυα εντοπίζονται τα προβλήματα, απαντά το 84%.

• Την περίοδο του καλοκαιριού εμφανίζεται η μεγαλύτερη συχνότητα των προβλημάτων, παρεχόμενης ενέργειας, αναφέρει το 59%.

• Ως κύριες αιτίες αναφέρονται η παλαιότητα του δικτύου 52%, η υπερφόρτωση 18% και η κακοκαιρία 14%.

• Οι συνέπειες είναι : καταστροφή ηλεκτρικών συσκευών 65%, συχνές επισκευές 20% και μειωμένη απόδοση μηχανημάτων 13%.

• Οι καθυστερήσεις στις νέες συνδέσεις χαρακτηρίζονται «συχνές ή σχεδόν πάντα» από το 74% των συμμετεχόντων, με τον χρόνο αναμονής να φτάνει τους 1-3 μήνες 40% ή ακόμη και πάνω από τρεις μήνες 36%.

• Η επικοινωνία με τον ΔΕΔΔΗΕ χαρακτηρίζεται «πολύ δύσκολη» από το 56%, ενώ η εξυπηρέτηση αξιολογείται ως μέτρια ή κακή από τα τρία στα τέσσερα άτομα 75%.

• Συλλογικές δράσεις πίεσης προς τους αρμόδιους φορείς, δηλώνει ότι στηρίζει το 96% των συμμετεχόντων ενώ επισημαίνει πως ο εκσυγχρονισμός του δικτύου αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Οι ηλεκτρολόγοι - εγκαταστάτες, ζητούν αναβάθμιση και συντήρηση του δικτύου, ταχύτερη διεκπεραίωση αιτημάτων, εκπαίδευση των υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργασία με τα επαγγελματικά σωματεία για τη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών.

Επιπτώσεις και Ζημιών, λόγω διακοπών ηλεκτροδότησης

Απώλεια πρώτων υλών ή προϊόντων

• Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι το 26% των επιχειρήσεων και καταναλωτών έχει υποστεί απώλειες πρώτων υλών ή προϊόντων λόγω διακοπών ηλεκτροδότησης.

• Στα μεγάλα αστικά κέντρα, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στην Κεντρική Μακεδονία (35,92%), ενώ σημαντικές απώλειες αναφέρονται επίσης στον Πειραιά και τη Δυτική Αττική (26,42%), στην Ανατολική Αττική (21,43%) και στην Κεντρική Αττική (20,86%).

• Όσον αφορά το ύψος των απωλειών, το 50% των επιχειρήσεων εκτιμά ζημιές κάτω των 1.000 €, το 27% μεταξύ 1.000 και 3.000 €, το 11% μεταξύ 3.000 και 6.000 €, ενώ ένα 12% δηλώνει απώλειες άνω των 6.000 €.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, σε ένα δείγμα 634 επιχειρήσεων μελών του ΒΕΑ, ΒΕΠ, ΒΕΘ και 312 αδειούχων ηλεκτρολόγων εγκαταστατών μελών της ΠΟΣΕΗ, από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου φέτος, από την εταιρεία «Netrino» για λογαριασμό του ΒΕΑ.