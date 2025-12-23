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Κατώτατος μισθός και τεκμαρτό εισόδημα: Οι αλλαγές σε φόρους και εισφορές
Φορολογία
10:43 - 23 Δεκ 2025

Κατώτατος μισθός και τεκμαρτό εισόδημα: Οι αλλαγές σε φόρους και εισφορές

Reporter.gr Newsroom
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Αύξηση του φορολογητέου εισοδήματος φέρνει η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού από τα 830 στα 880 ευρώ, καθώς ο κατώτατος μισθός λειτουργεί ως βάση υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος. Ως αποτέλεσμα, το τεκμαρτό εισόδημα αυξάνεται από τα 11.620 ευρώ το 2024 στα 12.320 ευρώ για το 2025.

Παράλληλα, ο κατώτατος φόρος αυξάνεται από τα 1.256 ευρώ το 2024 στα 1.410 ευρώ το 2025, επιβαρύνοντας κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τους αυτοαπασχολούμενους.

Επιπλέον επιβάρυνση της τάξης του 2,5% προκύπτει από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Οι ασφαλισμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν ασφαλιστική κλάση από τις 31 Ιανουαρίου 2026· σε διαφορετική περίπτωση, θα παραμείνουν στην ίδια κατηγορία.

Οι ελαφρύνσεις που αφορούν το τεκμαρτό εισόδημα μετατίθενται χρονικά και αναμένεται να εφαρμοστούν το 2027, για τα εισοδήματα του 2026. Μέχρι τότε, για το 2026 προβλέπονται μόνο αυξήσεις, καθώς οι μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές θα τεθούν επίσης σε ισχύ από το 2027.

Ωστόσο, προβλέπονται ορισμένες στοχευμένες εξαιρέσεις και μειώσεις για ελεύθερους επαγγελματίες. Συγκεκριμένα, παρέχεται μείωση κατά 50% στο τεκμαρτό εισόδημα για όσους διατηρούν έδρα σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εκτός Αττικής ή έως 1.700 κατοίκους σε παραμεθόριες περιοχές.

Παράλληλα, εξαιρούνται πλήρως από το τεκμαρτό εισόδημα οι μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες για το έτος γέννησης του παιδιού και για τα δύο επόμενα έτη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df5ew8qw5bf5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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