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Σε απόσταση αναπνοής από τα υψηλά 16ετίας το ΧΑ με αιχμή τράπεζες και διυλιστήρια
Σχόλια Αγοράς
09:46 - 23 Δεκ 2025

Σε απόσταση αναπνοής από τα υψηλά 16ετίας το ΧΑ με αιχμή τράπεζες και διυλιστήρια

Reporter.gr Newsroom
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Στις παρυφές των υψηλών 16ετίας η αγορά με τον ΓΔ να κλείνει (2127 μονάδες) σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή του Αυγούστου (2135) με συνδυασμό του πλέον δυναμικού δίπολου τραπεζών και διυλιστηρίων.

ΑΛΦΑ +3,6%, ΕΥΡΩΒ +1,6% από την μία και ΜΟΗ +2,5%, ΕΛΠΕ +1,7% από την άλλη έδωσαν τον τόνο στην αγορά που κλείνει (έως σήμερα) την χρονιά με το εξαιρετικό +44,7% καταγράφοντας την 2η καλύτερη απόδοση της τελευταίας 25ετίας και μάλιστα με τζίρο που συνιστούν επίπεδα ρεκόρ για το ΧΑ (μέσο όρο 220 εκ. ευρώ).

Επιπλέον, πριν από λίγο, η Metlen ανακοίνωσε την οριστική συμφωνία για πώληση ΑΠΕ στην Χιλή συνολικού ύψους 865 εκ. δολαρίων, ποσό που θα βελτιώσει άμεσα τον ισολογισμό και θα δώσει επιπλέον δύναμη πυρός στην εισηγμένη στις προσπάθειες που κάνει για γεωγραφική – και όχι μόνο – επέκταση.

Συνεχίστηκαν και τη Δευτέρα (22/12) οι επιθετικές αγορές μετοχών ΟΠΑΠ από την μητρική Allwyn σε μια σαφή ένδειξη στήριξης της συγχώνευσης, αποκοπή προμερίσματος σήμερα στην ΜΟΗ ύψους 0,358 ευρώ/μετοχή ενώ η ΠΡΟΦ ανακοίνωσε την 2η μέσα σε 1 μήνα εξαγορά εταιρίας αυτή την φορά στην Βρετανία της Contemi Solution ύψους 4 εκ. με συμπληρωματικό προϊόντικό και κυρίως γεωγραφικό χαρτοφυλάκιο.

Ελαφρώς υψηλότερες οι προβλέψεις της ΤτΕ για την ελληνική οικονομία την επόμενη τριετία (άνω του 2%) σε σχέση με αυτές ξένων οίκων, νέες κορυφές για την διεθνή επιβατική κίνηση στο 11μηνο (κοντά στους 80 εκ. επιβάτες) αλλά και στις τουριστικές εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 22,3 δις (+1,8 δις ευρώ).

Τα θετικά κλεισίματα στις ΗΠΑ και κυρίως στην Ασία δρουν βοηθητικά στο άνοιγμα και των ευρωπαϊκών αγορών με τον ΓΔ να έχει να αντιπαρατεθεί με τα υψηλά των 2135 περισσότερο για λόγους γοήτρου παρά ουσίας.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 23/12/2025 - 09:50
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