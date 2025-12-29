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ΑΑΔΕ: Πώς θα λειτουργήσουν οι ψηφιακές εφαρμογές στο κλείσιμο του έτους
Φορολογία
17:37 - 29 Δεκ 2025

ΑΑΔΕ: Πώς θα λειτουργήσουν οι ψηφιακές εφαρμογές στο κλείσιμο του έτους

Reporter.gr Newsroom
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Ενόψει της ολοκλήρωσης των εργασιών για το κλείσιμο του έτους, η ΑΑΔΕ εξέδωσε ανακοίνωση σήμερα (29/12) μέσω της οποίας ενημερώνει τους φορολογούμενους για τον τρόπο λειτουργίας των ψηφιακών εφαρμογών και διαδικασιών.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ:

• Η ψηφιακή εφαρμογή «myPROPERTY», για την υποβολή δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, Δωρεάς και Γονικής Παροχής και Κληρονομιών, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2026).

• Η ψηφιακή εφαρμογή του Περιουσιολογίου για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2014 έως και 2025, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2026).

• Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικών ετών 2015 έως και 2024, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2026 για τα φορολογικά έτη 2020έως 2024 και 12/01/2026 για τα φορολογικά έτη 2015 έως 2019).

• Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Φόρου Πλοίων Α΄ κατηγορίας, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2026).

• Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων τέλους αλιευτικών πλοίων και πλοιαρίων, ρυμουλκών πλοίων και αυτοκινούμενων βυθοκόρων, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2026).

• Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων εισφοράς συναλλάγματος ν. 4111/2013, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2026).

• Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΠΑ από ηλεκτρονικό εμπόριο ειδικών καθεστώτων OSS – IOSS, Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, δηλώσεων Φόρου Πλοίων Β΄ κατηγορίας,Παρακρατούμενων και Λοιπών Φόρων μέσω myAADE, θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2026).

• Η ψηφιακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και των αμοιβών από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2024 (σύμφωνα με την Α. 1179/2024), θα κλείσει οριστικά στις 31/12/2025 και ώρα 23:00.

• Η πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών με τη χρήση καρτών και συστήματος IRIS, μέσω myAADE και myAADEapp θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2026).

• Η ψηφιακή εφαρμογή για την έκδοση Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ 2026, καθώς επίσης και των αποδεικτικών καταβολής θα είναι διαθέσιμη την 1/1/2026.

• Η διαδικασία Βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και η διαδικασία Μείωσης Εσόδων μέσω των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας θα είναι διαθέσιμες μέχρι τις 31/12/2025 και ώρα 23:00 (Ημερομηνία ανοίγματος 2/1/2026).

Τελευταία τροποποίηση στις 29/12/2025 - 18:22
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