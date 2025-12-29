Βουλγαρία: Εντάσσεται στην ευρωζώνη με την κοινωνία να παρακολουθεί διχασμένη τις εξελίξεις

Οι βουλγαρικές τράπεζες, οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές προετοιμάζονται αυτή την εβδομάδα να αποχαιρετήσουν το νόμισμα λεβ, ενόψει της υιοθέτησης του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου. Πρόκειται για ένα πολυαναμενόμενο ορόσημο που προκαλεί μικτά συναισθήματα στη γειτονική χώρα, αφού αντιμετωπίζεται άλλοτε με ενθουσιασμό, άλλοτε σκεπτικισμό και σε ορισμένες περιπτώσεις, με οργή.

Σε αυτό το πλαίσιο, επισημαίνεται ότι η Βουλγαρία αναμένεται να γίνει το 21ο κράτος-μέλος της ευρωζώνης, αφού πληροί πλέον τα τυπικά κριτήρια ένταξης, μεταξύ των οποίων βρίσκονται ο πληθωρισμός, το δημοσιονομικό έλλειμμα, το κόστος μακροπρόθεσμου δανεισμού και η σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Υπενθυμίζεται ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται δύο χρόνια μετά την ένταξη της Κροατίας, τον Ιανουάριο του 2023 -της τελευταίας χώρας που εντάχθηκε- και θα αυξήσει τον αριθμό των Ευρωπαίων πολιτών που χρησιμοποιούν το κοινό νόμισμα σε περισσότερους από 350 εκατομμύρια. Η συμμετοχή στην ευρωζώνη, πέρα από τη χρήση τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ, συνεπάγεται και θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το οποίο καθορίζει τα επιτόκια.

Όπως όμως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, παρότι διαδοχικές κυβερνήσεις της Βουλγαρίας επιδίωκαν αυτό το βήμα από την ένταξη της χώρας στην ΕΕ το 2007, η βαλκανική χώρα των 6,7 εκατομμυρίων κατοίκων εμφανίζεται διχασμένη στο ζήτημα, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις τάσσονται σε μεγάλο βαθμό υπέρ.

Έντόνη «καχυποψία» σε μερίδα Βουλγάρων

Ορισμένοι φοβούνται ότι η υιοθέτηση του ευρώ θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών ή αντιμετωπίζουν με καχυποψία το εγχώριο πολιτικό κατεστημένο, το οποίο βρίσκεται σε κρίση, μετά την παραίτηση της κυβέρνησης αυτόν τον μήνα εν μέσω εκτεταμένων διαδηλώσεων κατά προτεινόμενων αυξήσεων φόρων.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι σε μια χώρα με ιστορικούς πολιτιστικούς και πολιτικούς δεσμούς με τη Ρωσία, πολλοί είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε μια περαιτέρω προσέγγιση με την Ευρώπη.

«Είμαι αντίθετος, πρώτον επειδή το λεβ είναι το εθνικό μας νόμισμα», δήλωσε ο συνταξιούχος της Σόφιας, Εμίλ Ιβάνοφ, σε συνέντευξη ενώ έκανε τα ψώνια του. «Δεύτερον, η Ευρώπη οδεύει προς παρακμή, κάτι που ανέφερε ακόμη και ο Αμερικανός πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) στη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας. Μπορεί να μη ζω όταν συμβεί αυτό (η παρακμή της ΕΕ), αλλά προς τα εκεί κατευθύνονται τα πάντα», κατέληξε χαρακτηριστικά.

«Πυρετώδεις» οι προετοιμασίες για τις επιχειρήσεις

Την ίδια στιγμή, ορισμένοι πολιτικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι η εκστρατεία ενημέρωσης υπέρ του ευρώ υπήρξε ανεπαρκής και ότι οι ηλικιωμένοι, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές, θα δυσκολευτούν να προσαρμοστούν. Επισημαίνουν επίσης ότι η έλλειψη σταθερής κυβέρνησης ενδέχεται να περιπλέξει περαιτέρω τη μετάβαση.

Παρόλα αυτά, στους δρόμους και στα καταστήματα της Σόφιας, οι επιχειρήσεις έχουν ήδη αρχίσει να προσαρμόζονται. Οι τιμές προϊόντων -από φρούτα έως μπουκάλια κρασιού- αναγράφονται τόσο σε λεβ όσο και σε ευρώ. Διαφημιστικές πινακίδες χρηματοδοτούμενες από το κράτος παρουσιάζουν τη συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ-λεβ με το μήνυμα: «Κοινό παρελθόν. Κοινό μέλλον. Κοινό νόμισμα.» Τηλεοπτικές διαφημίσεις έχουν επίσης προαναγγείλει την επικείμενη αλλαγή.

Ορισμένοι χαιρέτισαν την κίνηση. «Όχι μόνο οι ηλικιωμένοι, αλλά και όλοι οι νέοι μπορούν να ταξιδεύουν εύκολα χρησιμοποιώντας ευρώ, χωρίς να χρειάζεται να αλλάζουν νόμισμα», δήλωσε η Βεσελίνα Αποστόλοβα, συνταξιούχος που ψώνιζε στη Σόφια.

Υπέρ της μετάβασης τάσσονται και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διασυνοριακό εμπόριο.

Η Νατάλια Γκάντζεβα, ιδιοκτήτρια του οινοποιείου Dragomir Estate στην κοιλάδα της Θράκης, δήλωσε στο Reuters:

«Για μένα, το πιο σημαντικό είναι ότι θα εξαλειφθούν όλες οι διαδικασίες που αφορούν τη μετατροπή νομισμάτων και την επανέκδοση τιμολογίων σε ευρώ και στη συνέχεια σε λεβ».