Αποχαιρετώντας τον Γιώργο Παπαδάκη: Συγκίνηση για μια εμβληματική μορφή της ελληνικής ενημέρωσης

Το δικό του ύστατο χαίρε στον Γιώργο Παπαδάκη, που έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, απευθύνει σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος, εκφράζοντας παράλληλα συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του, έκανε λόγο για μια απώλεια που προκαλεί μόνο θλίψη, τονίζοντας ότι ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε δημοσιογράφος που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην ελληνική τηλεοπτική πραγματικότητα επί τρεις δεκαετίες, απευθύνοντας συλλυπητήρια στους δικούς του ανθρώπους και στους πολλούς φίλους του.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υπογράμμισε ότι ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Παπαδάκη σκόρπισε θλίψη σε όλη τη χώρα, χαρακτηρίζοντας τη διαδρομή του συνώνυμη της μαχητικότητας και της ανάδειξης των προβλημάτων της καθημερινότητας. Όπως σημείωσε, η εκπομπή του αποτέλεσε για δεκαετίες σταθερή συνήθεια για εκατομμύρια τηλεθεατές, χάρη στην αυθεντικότητα και την αμεσότητά του.

Με εκτενή δήλωσή του, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη ως έναν από τους σπουδαιότερους ανθρώπους της σύγχρονης ελληνικής δημοσιογραφίας και πρωτοπόρο της τηλεόρασης. Τόνισε ότι υπηρέτησε το λειτούργημα με συνέπεια, τόλμη και επίκεντρο τον άνθρωπο, διαμορφώνοντας ουσιαστικά την πρωινή ενημερωτική ζώνη και αποτελώντας σημείο αναφοράς και «δάσκαλο» για νεότερους δημοσιογράφους. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η φράση «Καλημέρα Ελλάδα» από σήμερα θα ακούγεται διαφορετικά.

Στη μακρόχρονη σύνδεση του Γιώργου Παπαδάκη με την πρωινή ενημέρωση αναφέρθηκε και ο Κωστής Χατζηδάκης, σημειώνοντας ότι η απώλειά του αφήνει αισθητό κενό και εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε τον Γιώργο Παπαδάκη μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της ενημέρωσης και της ελληνικής τηλεόρασης, επισημαίνοντας ότι αγαπήθηκε όσο λίγοι από το κοινό και άντεξε στον χρόνο όσο κανείς άλλος.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε ότι ο εκλιπών υπηρέτησε με συνέπεια τη δημοσιογραφία επί σειρά ετών, ανοίγοντας νέους δρόμους με την καθιέρωση της πρωινής ενημερωτικής ζώνης και ξεχωρίζοντας για τη διαρκή ενασχόλησή του με τα ζητήματα της κοινωνίας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος έκανε λόγο για έναν δημοσιογράφο με ήθος, σεμνότητα και σεβασμό στην αλήθεια, επισημαίνοντας ότι η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό, ενώ η διαδρομή του θα παραμείνει πρότυπο για τις νεότερες γενιές δημοσιογράφων.

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, χαρακτηρίζοντας τον Γιώργο Παπαδάκη έντιμο και έμπειρο δημοσιογράφο, σημείο αναφοράς για την ελληνική ενημέρωση, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην αλήθεια και τον πολίτη.

Δήλωση έκανε και ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, αναφέροντας ότι ο Γιώργος Παπαδάκης βρέθηκε για πέντε δεκαετίες στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, με παρρησία και μαχητικότητα, δημιουργώντας σχολή στην πρωινή τηλεοπτική ειδησεογραφία και αποτελώντας πρότυπο για πολλούς συναδέλφους του.

Σε ιδιαίτερα προσωπικό τόνο ήταν η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στις αναμνήσεις του από την εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη, στη γνωριμία τους και στη μεταξύ τους σχέση. Τόνισε ότι υπήρξε μια αδέσμευτη φωνή που δεν δίσταζε να θέτει δύσκολες ερωτήσεις και να υπηρετεί την αλήθεια, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στην ενημέρωση.

Τέλος, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης μίλησε για μια απώλεια που συγκλόνισε τον δημοσιογραφικό και πολιτικό κόσμο, επισημαίνοντας ότι ο Γιώργος Παπαδάκης άλλαξε την ενημέρωση στην Ελλάδα, μεγάλωσε γενιές τηλεθεατών και παρέμεινε κορυφαίος επί δεκαετίες. Όπως σημείωσε, η πρωινή ζώνη είναι πλέον φτωχότερη χωρίς την παρουσία του, ενώ η προσφορά του θα μείνει ανεξίτηλη.