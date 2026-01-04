Κραν Μοντανά: Πληροφορίες για ταυτοποίηση της σορού της 15χρονης Αλίκης

Σύμφωνα με πληροφορίες του απεσταλμένου του ΕΡΤnews στο Κραν Μοντανά, η σορός της ανήλικης εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση από τις αρμόδιες αρχές.
Την τραγική εξέλιξη γνωστοποίησε ουσιαστικά ο πατέρας της, Αντώνης Καλλέργης, μέσα από ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Στη δημοσίευση απεικονίζεται ένας άγγελος σε μαύρο φόντο, με το όνομα «Alice», αφήνοντας να εννοηθεί ο αβάσταχτος αποχαιρετισμός στη 15χρονη κόρη του.
Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση, καθώς η Αλίκη αποτελεί ένα ακόμη θύμα της ανείπωτης τραγωδίας που συγκλόνισε την κοινή γνώμη.