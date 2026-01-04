Κραν Μοντανά: Πληροφορίες για ταυτοποίηση της σορού της 15χρονης Αλίκης

Επιβεβαιώθηκαν την Κυριακή (04/01) οι πλέον δυσοίωνες εκτιμήσεις για την τύχη της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη, η οποία συγκαταλεγόταν στους αγνοούμενους μετά τη φονική πυρκαγιά σε μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 40 νέους ανθρώπους και άφησε δεκάδες σοβαρά τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του απεσταλμένου του ΕΡΤnews στο Κραν Μοντανά, η σορός της ανήλικης εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση από τις αρμόδιες αρχές.

Την τραγική εξέλιξη γνωστοποίησε ουσιαστικά ο πατέρας της, Αντώνης Καλλέργης, μέσα από ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Στη δημοσίευση απεικονίζεται ένας άγγελος σε μαύρο φόντο, με το όνομα «Alice», αφήνοντας να εννοηθεί ο αβάσταχτος αποχαιρετισμός στη 15χρονη κόρη του.

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση, καθώς η Αλίκη αποτελεί ένα ακόμη θύμα της ανείπωτης τραγωδίας που συγκλόνισε την κοινή γνώμη.