«Μπλοκάκια»: Τα ψιλά γράμματα της φορολογίας
Φορολογία
09:26 - 10 Φεβ 2026

«Μπλοκάκια»: Τα ψιλά γράμματα της φορολογίας

Γιώργος Αλεξάκης
Ανοίγει στις 16 Μαρτίου από την ΑΑΔΕ η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων με πολλούς εργαζόμενους με “μπλοκάκια” να αντιμετωπίζουν πλαίσιο φορολόγησης ως “ελεύθεροι επαγγελματίες” και άρα με τεκμαρτό εισόδημα. 

Ωστόσο, για μη φορολογηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά ως μισθωτοί για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2025 θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι για να ενταχθούν σε διαδικασία φορολόγησης ως μισθωτοί θα πρέπει στο σχετικό κωδικό στο έντυπο Ε1, να καλύπτουν τα εξής κριτήρια :

1.Να έχουν έγγραφες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία.

2.Αν οι εργοδότες είναι περισσότεροι από τρεις, τουλάχιστον το 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να προέρχεται από έναν εξ αυτών.

3.Να έχουν δηλώσει ως επαγγελματική έδρα την κατοικία τους.

4. Να μην λαμβάνουν μισθό από άλλη εξαρτημένη εργασία.

5. Να παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικού, επιστημονικού, καλλιτεχνικού ή πνευματικού χαρακτήρα, δηλαδή να ασκούν δραστηριότητα που χαρακτηρίζεται ως «ελευθέριο επάγγελμα». Στις δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, επαγγέλματα όπως ιατροί, οδοντίατροι, δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστές, φοροτεχνικοί, δημοσιογράφοι, μεταφραστές, καθηγητές, καλλιτέχνες, προγραμματιστές, ερευνητές, σύμβουλοι επιχειρήσεων κ.ά.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο αμειβόμενος με «μπλοκάκι» δεν πληροί έστω και μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις, φορολογείται ως ελεύθερος επαγγελματίας. Το εισόδημά του υπολογίζεται με βάση το τεκμαρτό σύστημα, με συντελεστή 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ και με 22% έως 44% για το υπερβάλλον ποσό.

Ποιοι δικαιούνται μειώσεις στο τεκμήριο

Ωστόσο, προβλέπονται ρυθμίσεις που μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση για συγκεκριμένες όμως κατηγορίες επαγγελματιών.

Ειδικότερα:

-Για όσους διαμένουν και δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (εκτός Αττικής), το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50%. Για τη Δυτική Μακεδονία, την Π.Ε. Έβρου και συγκεκριμένες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Ηπείρου, το μέτρο ισχύει για οικισμούς έως 1.700 κατοίκους.

- Έκπτωση 50% στο τεκμήριο θα έχουν οι επαγγελματίες με ποσοστό αναπηρίας 67%-79%, όσοι κατοικούν σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται η αποκλειστική επιμέλεια, οι γονείς εξαρτώμενων τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 67% οι πολύτεκνες οικογένειες, οι εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας στο όχημα έως 25% και οι εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων.

- Γυναίκες επαγγελματίες που απέκτησαν παιδί το 2025 απαλλάσσονται πλήρως από το τεκμαρτό εισόδημα και ο υπολογισμός του φόρου θα γίνει με βάση τα εισοδήματα που θα δηλώσουν.

Αντίθετα, όσοι καλύπτουν και τις πέντε προϋποθέσεις απαλλάσσονται από το τεκμαρτό εισόδημα, φορολογούνται ως μισθωτοί εξασφαλίζοντας έκπτωση φόρου, η οποία ανέρχεται σε 777 ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, σε 810 ευρώ για τον φορολογούμενο με ένα παιδί, 900 ευρώ για δύο παιδιά, 1.120 ευρώ για φορολογούμενους με τρία παιδιά και 1.340 ευρώ για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα.

Υπενθυμίζεται ότι τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν φέτος οι εργαζόμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι» θα φορολογηθούν το 2027 με τη νέα ενιαία φορολογική κλίμακα η οποία φέρνει φοροελαφρύνσεις για τους έχοντες ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ. Τα περισσότερα οφέλη προκύπτουν για νέους ηλικίας έως 30 ετών και φορολογούμενους με προστατευόμενα τέκνα.

