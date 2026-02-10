Αγορές Ασίας-Ειρηνικού: Ράλι μετά τις εκλογές στην Ιαπωνία: Ο Nikkei σε νέα ιστορικά υψηλά
09:16 - 10 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 συνέχισε το μετεκλογικό ράλι του και κατέγραψε νέα υψηλά την Τρίτη (10/2), εν μέσω ευρύτερης ανόδου και στις ασιατικές αγορές.

Πιο συγκεκριμένα, η ιαπωνική αγορά εξακολουθεί να κινείται υπό την επίδραση του λεγόμενου «trade της Takaichi», μετά τη σαρωτική νίκη της πρωθυπουργού Sanae Takaichi στις εκλογές για τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 2,28%, κλείνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό στις 57.650,54 μονάδες, ενώ ο Topix σημείωσε άνοδο 1,9% και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε επίπεδο-ρεκόρ, στις 3.855,28 μονάδες.

Οι μετοχές της SoftBank Group Corp. εκτοξεύθηκαν έως και 11,95% την Τρίτη, αφού θυγατρική της εταιρεία αναβάθμισε τις προβλέψεις της για το σύνολο της χρήσης που λήγει στις 31 Μαρτίου, με τη μετοχή να κλείνει τελικά με κέρδη 10,68%. Η άνοδος αυτή ακολούθησε κέρδη 6,3% τη Δευτέρα.

Στη Νότια Κορέα τώρα, ο δείκτης Kospi κατέγραψε οριακή άνοδο και διαμορφώθηκε στις 5.301,69 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq πέρασε σε αρνητικό έδαφος, υποχωρώντας κατά 1,1% στις 1.115,2 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 0,39% στις 27,156.21 μονάδες, ενώ ο κινεζικός δείκτης CSI 300 κατέγραψε άνοδο 0,17% στις 4,130.258 μονάδες.

Τέλος, στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 έκλεισε αμετάβλητος στις 8.867,4 μονάδες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας στις ΗΠΑ, οι τεχνολογικές μετοχές οδήγησαν τον S&P 500 σε δεύτερη συνεχόμενη άνοδο, με τον ευρύ δείκτη να ενισχύεται κατά 0,47%.

Ο Dow Jones Industrial Average σημείωσε οριακή άνοδο, φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό στις 50.135,87 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κατέγραψε άλμα 0,9%.

ifo: Σημάδια ανάκαμψης στη γερμανική οικονομία: Άνοδος της παραγωγικής δυναμικότητας τον Ιανουάριο
Μακρόν: Κοινός δανεισμός της ΕΕ τώρα - Κακή η συμφωνία ΕΕ-Mercosur
Copernicus: Ο Ιανουάριος του 2026 ο 5ος θερμότερος που καταγράφτηκε ποτέ
Πτώση στις αγορές Ασίας - Ειρηνικού μετά τις νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν
Ασία: «Βουτιά» άνω του 6% στη Νότια Κορέα με το βλέμμα στη δεύτερη μέρα συνομιλιών Τραμπ - Σι
Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ασιατικές αγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στη συνάντηση Τραμπ-Σι
Στο «πράσινο» οι αγορές Ασίας - Ειρηνικού με το βλέμμα στις γεωπολιτικές εξελίξεις
