Πώς να διορθώσετε τώρα τα λάθη στο Ε9 χωρίς πρόστιμο

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Το «κλειδί» για χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ είναι η σωστή και πλήρης καταγραφή των στοιχείων στο Ε9 . Ωστόσο χιλιάδες φορολογούμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με «φουσκωμένα» εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ εξαιτίας λαθών, παραλείψεων ή ελλιπών στοιχείων στο έντυπο Ε9, χάνοντας ακόμη και σημαντικές εκπτώσεις που δικαιούνται.

Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως σε αστοχίες στη δήλωση της ακίνητης περιουσίας, με αποτέλεσμα να μην ενεργοποιούνται αυτόματα οι προβλεπόμενες μειώσεις. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της έκπτωσης 50% στον ΕΝΦΙΑ για κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς, την οποία πολλοί δικαιούχοι δεν έλαβαν λόγω λανθασμένης αντιστοίχισης στοιχείων.

Την ίδια ώρα, ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές έλαβαν κανονικά εκκαθαριστικά, παρότι δικαιούνται πλήρη απαλλαγή. Σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δεν απαιτείται ενέργεια από τους πολίτες, καθώς οι απαλλαγές θα αποτυπωθούν σε νέα εκκαθάριση εντός Απριλίου.

Νέα ευκαιρία χωρίς πρόστιμο

Η ΑΑΔΕ αναμένεται, πάντως, να ανοίξει εκ νέου την ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Ε9, δίνοντας τη δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς την επιβολή προστίμου. Οι φορολογούμενοι μπορούν έτσι να διορθώσουν τα στοιχεία τους και να εξασφαλίσουν τις εκπτώσεις που δικαιούνται μέσω νέας εκκαθάρισης.

Η προθεσμία για διορθώσεις χωρίς πρόστιμο εκτείνεται έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Ποιοι δικαιούνται την έκπτωση 50%

Η μείωση αφορά φυσικά πρόσωπα με κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (ή έως 1.700 σε παραμεθόριες περιοχές), με εξαίρεση περιοχές της Αττικής πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Ωστόσο, δεν χορηγείται εφόσον η συνολική αξία της κατοικίας υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών:

- Περίπου 12.720 οικισμοί πληρούν τα κριτήρια

- Οι δυνητικοί δικαιούχοι φτάνουν το 1 εκατομμύριο

- Η αρχική εκκαθάριση αναγνώρισε τη μείωση σε μόλις 583.724 ιδιοκτήτες

Τι να κάνετε αν δεν δείτε μείωση

Μετά την υποβολή διορθωτικής δήλωσης, η ΑΑΔΕ προχωρά σε νέα εκκαθάριση. Αν η έκπτωση δεν αποτυπωθεί:

- Υποβάλλεται αίτηση στη ΔΟΥ ή στο ΚΕΦΟΚ

- Συμπληρώνεται το έντυπο Δ500

- Κατατίθενται δικαιολογητικά, όπως:

- Πιστοποιητικό κτηματολογικής εγγραφής

- Τίτλος κτήσης

- Οικοδομική άδεια

- Λογαριασμοί ηλεκτροδότησης

Τα κρίσιμα «SOS» στο Ε9

Για να αποφύγουν υπερχρεώσεις στον ΕΝΦΙΑ, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα εξής σημεία:

1. Όροφος

Η μη συμπλήρωση ή η λανθασμένη δήλωση (π.χ. ως δώμα) οδηγεί σε υπολογισμό με τον υψηλότερο συντελεστή (6ου ορόφου).

2. Εμπράγματα δικαιώματα

Λάθος δήλωση πλήρους κυριότητας αντί ψιλής ή επικαρπίας αυξάνει τον φόρο. Ελέγξτε τους σχετικούς κωδικούς στους πίνακες του Ε9.

3. Ποσοστό συνιδιοκτησίας

Αν δεν δηλωθεί ή δηλωθεί λάθος, θεωρείται 100%, με αποτέλεσμα πλήρη επιβάρυνση.

4. Επιφάνεια ακινήτου

Συχνά λάθη:

- Δήλωση βοηθητικών χώρων ως κύριων

- Λανθασμένα τετραγωνικά

- Υπόγεια ή πατάρια δηλωμένα ως κύριοι χώροι

5. Παλαιότητα

Λάθος έτος κατασκευής στερεί εκπτώσεις έως 40% για παλαιά ακίνητα.

6. Ημιτελή κτίσματα

Κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα δικαιούνται έκπτωση 60%.

7. Κτίσματα σε αγροτεμάχια

Λανθασμένη χρήση (π.χ. κατοικία αντί αποθήκη) μπορεί να πενταπλασιάσει τον φόρο.