Η κυβέρνηση αποφεύγει ένα καθαρό «ναι ή όχι», στο ερώτημα αν το κράτος αγόρασε το Predator

Σε δύσκολη θέση έχει βρεθεί η κυβέρνηση μετά την αποκαλυπτική δήλωση του Ταλ Ντίλιαν, ιδιοκτήτη της Intellexa, για την πώληση του κατασκοπευτικού λογισμικού (Predator) μόνο σε κυβερνήσεις.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι προφανώς απλό. Ψεύδεται ο κ. Ντίλιαν επειδή έχει μπλεξίματα με την ελληνική δικαιοσύνη ή έχει βάση η δήλωσή του; Η απάντηση της κυβέρνησης σε αυτή την ερώτηση είναι δια της τεθλασμένης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών απέφυγε να δηλώσει κατηγορηματικά «ναι ή όχι», στο ερώτημα αν το ελληνικό κράτος αγόρασε και λειτούργησε μέσω των υπηρεσιών του το Predator.

Στο παραπάνω ερώτημα η κυβέρνηση απαντά ως εξής:

«Η δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο έχει πει ότι δεν υπήρξε ευθύνη κρατικού λειτουργού και πως τέσσερις ιδιώτες μεταξύ των οποίων και το πρόσωπο που ρωτήσατε παραπέμφθηκαν και σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκαν. Όλα τα υπόλοιπα θα τα απαντήσει η δικαιοσύνη. Στο σκέλος της εμπλοκής του κράτους η δικαιοσύνη έχει απαντήσει σε επίπεδο Αρείου Πάγου», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Η αντιπολίτευση επιμένει, ωστόσο, πως το πόρισμα του Αρείου Πάγου του 2024 δεν είναι δικαστική απόφαση, αλλά μία απλή πράξη.

Σημειώνουν επίσης πως από το 2024 κι έπειτα έχει προκύψει νέο υλικό και πως η κυβέρνηση απλώς «κρύβεται» πίσω από το συγκεκριμένο πόρισμα.

Μόλις πρόσφατα, όμως, ήρθε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο μέσα από δεκάδες συνεδριάσεις να φέρει στο φως πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία και φυσικά τις καταδικαστικές αποφάσεις των προσώπων που είχαν φέρει το Predator στην Ελλάδα.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δίκης ήρθε η δήλωση του Ταλ Ντίλιαν, με την κυβέρνηση να δηλώνει πως παρότι με τη δήλωσή του τη στοχοποιεί, δεν πρόκειται να κινηθεί δικαστικά σε βάρος του. Ο Παύλος Μαρινάκης είπε σχετικά στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι «έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη, όχι σε ένα επίπεδο Μονομελούς αλλά στο ανώτατο επίπεδο», τονίζοντας ότι κάθε νέο στοιχείο για την υπόθεση κατατίθεται ενώπιον της δικαιοσύνης.