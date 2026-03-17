Βρετανία: Συνάντηση Στάρμερ - Ζελένσκι με τη στρατιωτική τεχνολογία στο επίκεντρο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα (17/3) το Λονδίνο, όπου θα έχει συνάντηση με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών στους τομείς της άμυνας και της βιομηχανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης.

Κατά τις συνομιλίες τους, οι δύο πλευρές αναμένεται να καταλήξουν σε μια διευρυμένη συμφωνία που θα αφορά την από κοινού ανάπτυξη και προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), καθώς και άλλων προηγμένων στρατιωτικών τεχνολογιών, όπως επισημαίνεται από τη Ντάουνινγκ Στριτ.

Παράλληλα, Βρετανία και Ουκρανία σκοπεύουν να διερευνήσουν τις δυνατότητες διεύρυνσης της συνεργασίας τους στους τομείς της βιομηχανίας και της τεχνολογίας, και με τη συμμετοχή τρίτων χωρών.

Την ίδια στιγμή, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αναμένεται να μεταβεί επίσης στο Λονδίνο, όπου θα έχει επαφές με τον Κιρ Στάρμερ και το Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν ζητήματα ευρωατλαντικής ασφάλειας, καθώς και οι προσπάθειες για την εξασφάλιση μιας διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία.

Σε δήλωσή του, ο Κιρ Στάρμερ υπογράμμισε ότι τα drones, ο ηλεκτρονικός πόλεμος και η ταχεία καινοτομία στο πεδίο των επιχειρήσεων αποτελούν πλέον κρίσιμους παράγοντες τόσο για την εθνική, όσο και για την οικονομική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι η σημασία τους έχει ενισχυθεί ακόμη περισσότερο εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.