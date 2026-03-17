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Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι Ευρωαγορές εν μέσω ευρύτερης αστάθειας
Χρηματιστήρια
10:33 - 17 Μαρ 2026

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι Ευρωαγορές εν μέσω ευρύτερης αστάθειας

Reporter.gr Newsroom
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Ελάχιστες μεταβολές αναμένονται στις Ευρωαγορές στο άνοιγμα της Τρίτης (17/3), καθώς οι παγκόσμιες αγορές παραμένουν ευμετάβλητες και οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να παρουσιάζουν διακυμάνσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται ελαφρώς πτωτικά κατά 0,02% στο άνοιγμα της συνεδρίασης.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση 0,27% στις 23.504,11 μονάδες ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,13% στις 10.331,54 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει κατά 0,04% στις 7.939,52 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX κερδίσει 0,12% στις 17.107,27 μονάδες, ο ιταλικός MIB αποδυναμώνεται κατά 0,08% στις 44.312,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI καταγράφει κέρδη 0,54% στις 9.180,02 μονάδες.

Οι περιφερειακές αγορές επιχειρούν να ανακάμψουν το πρωί της Τρίτης (17/3), καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν την εντεινόμενη αστάθεια στη Μέση Ανατολή και τις υψηλές τιμές του πετρελαίου.

Υπνθυμίζεται ακόμη ότι οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν τη Δευτέρα, με το WTI να διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι, από πάνω από 100 δολάρια το Σαββατοκύριακο. Η πτώση ακολούθησε δημοσίευμα της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ πρόκειται να ανακοινώσουν σύντομα τη δημιουργία συμμαχίας χωρών για τη συνοδεία πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών αυτή την εβδομάδα, με τη Fed των ΗΠΑ να ξεκινά τη διήμερη συνεδρίασή της την Τρίτη.

Η Fed δέχεται έντονες πιέσεις από τον Τραμπ να μειώσει τα επιτόκια, ωστόσο η σύγκρουση με το Ιράν οδηγεί τους επενδυτές να προβλέπουν ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια όταν ανακοινώσει την απόφασή της την Τετάρτη.

Στα εταιρικά αποτελέσματα της ημέρας περιλαμβάνονται οι Prudential και Poste Italiane, ενώ αναμένονται επίσης στοιχεία για τον δείκτη οικονομικού κλίματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

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