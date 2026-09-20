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Πέντε λόγοι που η Τεχνητή Νοημοσύνη πείθει και τους πλέον δύσπιστους
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
09:58 - 20 Σεπ 2026

Πέντε λόγοι που η Τεχνητή Νοημοσύνη πείθει και τους πλέον δύσπιστους

Reporter.gr Newsroom
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Μια σειρά από συγκεκριμένες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης αναδεικνύει την ευκαιρία που έχει η τεχνολογία να ξεπεράσει μέρος του διάχυτου σκεπτικισμού των Αμερικανών και να κερδίσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Morning Consult, την οποία εξασφάλισε αποκλειστικά το Axios.

Πρακτικές εφαρμογές της AI που συμβάλλουν στη διάσωση ανθρώπινων ζωών, στην ασφάλεια και στην προστασία από απάτες μπορούν να κάνουν ακόμη και τους πιο επιφυλακτικούς να επανεξετάσουν τη στάση τους απέναντι στην τεχνολογία.

Οι Αμερικανοί φαίνεται να εμπιστεύονται περισσότερο την AI όταν βλέπουν πώς μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους σε συγκεκριμένες και επείγουσες καταστάσεις.

Η εμπιστοσύνη στην τεχνολογία αυξήθηκε κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες, από 41% σε 55%, αφού οι συμμετέχοντες είδαν τα ακόλουθα παραδείγματα εφαρμογής:

  1. Βοήθεια σε άλλους: Εργαλείο του αμερικανικού υπουργείου Υποθέσεων Βετεράνων εντόπισε περισσότερους από 130.000 βετεράνους που βρίσκονταν σε κίνδυνο και συνέβαλε στη σύνδεσή τους με υπηρεσίες φροντίδας. Η εμπιστοσύνη στην AI αυξήθηκε κατά 56%.
  2. Εντοπισμός απάτης: Σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για την ανίχνευση απάτης εντόπισε γρήγορα ύποπτες συναλλαγές, προτού αφαιρεθούν χρήματα από λογαριασμό. Η εμπιστοσύνη αυξήθηκε κατά 56%.
  3. Έγκαιρη ανίχνευση καρκίνου: Εργαλείο AI της Mayo Clinic εντόπισε καρκίνο του παγκρέατος σε αξονικές τομογραφίες έως και τρία χρόνια πριν από τη διάγνωση. Η εμπιστοσύνη αυξήθηκε κατά 55%.
  4. Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών: Το εργαλείο GraphCast χρησιμοποιήθηκε για να καταδείξει πώς μπορούν να εντοπίζονται έγκαιρα προειδοποιητικά σημάδια για τυφώνες, πλημμύρες και ακραία ζέστη. Η εμπιστοσύνη αυξήθηκε κατά 55%.
  5. Περιορισμός θανατηφόρων ασθενειών: Σύστημα AI στο Johns Hopkins περιόρισε τους θανάτους από σήψη κατά περίπου 20%, εντοπίζοντας προειδοποιητικά σημάδια αρκετές ώρες νωρίτερα. Η εμπιστοσύνη αυξήθηκε κατά 54%.

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 1.522 ενήλικες στις ΗΠΑ, παρουσίασε στους ερωτηθέντες 65 παραδείγματα πραγματικών εφαρμογών της AI, προκειμένου να καταγραφεί ποια από αυτά ενίσχυαν «πολύ» ή «κάπως» την εμπιστοσύνη τους στην τεχνολογία.

Παρά τα συγκεκριμένα παραδείγματα, οι Αμερικανοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την AI με έντονο σκεπτικισμό, καθώς οι ανησυχίες για τους κινδύνους της τεχνολογίας εξελίσσονται σε σημαντικά ζητήματα της δημόσιας συζήτησης.

Δημοσκόπηση των Economist/YouGov στα τέλη Ιουλίου έδειξε ότι το 72% των Αμερικανών δεν εμπιστεύεται την AI για τη λήψη ηθικών αποφάσεων.

Παράλληλα, τα data centers που τροφοδοτούν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης προκαλούν έντονες αντιδράσεις σε αρκετές περιοχές των ΗΠΑ.

Ωστόσο οι Αμερικανοί εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την AI σε μεγάλη κλίμακα και δεν φαίνεται να εγκαταλείπουν την τεχνολογία.

Η δημοσκόπηση της Morning Consult έδειξε ότι περισσότεροι από τους μισούς Αμερικανούς χρησιμοποιούν AI τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, ενώ το 19% τη χρησιμοποιεί πολλές φορές την ημέρα. Μόλις το 28% δήλωσε ότι δεν χρησιμοποιεί καθόλου AI.

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