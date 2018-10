To ποσοστό ήταν πολύ χαμηλότερα από την πρόβλεψη αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters και έκαναν λόγο για 2,7%. Ο Σεπτέμβριος ήταν ο όγδοος συνεχόμενος μήνας που ξεπέρασε τον στόχο της Τράπεζας του Καναδά για 2%.

More in this category: