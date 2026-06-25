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Wall Street: Υψηλή μεταβλητότητα με το βλέμμα στον πληθωρισμό και τη Micron
Χρηματιστήρια
16:57 - 25 Ιουν 2026

Wall Street: Υψηλή μεταβλητότητα με το βλέμμα στον πληθωρισμό και τη Micron

Reporter.gr Newsroom
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Με ισχυρά κέρδη άνοιξε η συνεδρίαση της Πέμπτης (25/6) στη Wall Street και ιδίως για τον τεχνολογικό Nasdaq που ξεχώριζε με άνοδο κοντά στο 1%. Ωστόσο, το θετικό κλίμα ανατράπηκε γρήγορα και οι δείκτες έχασαν το πρόσημο, με εξαίρεση τον Dow Jones.  

Το επενδυτικό κλίμα αρχικά ενισχύθηκε από δύο βασικούς παράγοντες: τα ιδιαίτερα ισχυρά αποτελέσματα της Micron, που επιβεβαίωσαν τη δυναμική του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης, και τα νεότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία αποδείχθηκαν ηπιότερα από ό,τι φοβόταν η αγορά, περιορίζοντας τις ανησυχίες για τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve.

Στο μέτωπο του πληθωρισμού, ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) για τον Μάιο, που αποτελεί το βασικό μέτρο παρακολούθησης της Fed, αυξήθηκε κατά 0,4% σε μηνιαία βάση, έναντι πρόβλεψης για 0,5%, ενώ σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 4,1%, όσο ακριβώς ανέμεναν οι αναλυτές.

Παράλληλα, ο δομικός δείκτης PCE, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις τιμές τροφίμων και ενέργειας, κατέγραψε άνοδο 0,3% σε μηνιαία βάση και 3,4% σε ετήσια. Αν και ο πυρήνας του πληθωρισμού βρέθηκε στο υψηλότερο σημείο από τον Οκτώβριο του 2023, η αντίδραση των αγορών παραμένει θετική, καθώς οι επενδυτές είχαν προεξοφλήσει το ενδεχόμενο ακόμη μεγαλύτερων πιέσεων λόγω των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ενισχύεται οριακά στο 4,414%.

Όσο για τη Micron, σημείωσε άνοδο έως και 18%, καθώς τα προσαρμοσμένα κέρδη του τρίτου τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 25,11 δολάρια ανά μετοχή, ξεπερνώντας αισθητά τις προβλέψεις για 20,78 δολάρια. Παράλληλα, τα έσοδα εκτινάχθηκαν στα 41,46 δισ. δολάρια από 35,85 δισ. που ανέμενε η αγορά, ενισχύοντας περαιτέρω το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Σημαντικά κέρδη καταγράφει και η Qualcomm, η οποία ενισχύεται κατά 10% μετά την αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για τα έσοδα εκτός της αγοράς κινητής τηλεφωνίας έως το 2029, στα 40 δισ. δολάρια από 22 δισ. προηγουμένως. Η θετική αυτή εξέλιξη έδωσε ώθηση συνολικά στον κλάδο των ημιαγωγών διεθνώς, επηρεάζοντας ανοδικά μετοχές εταιρειών όπως οι Sandisk, ASML και BE Semiconductor.

Την ίδια ώρα, η Wendy’s συνεχίζει την εντυπωσιακή ανοδική της πορεία, σημειώνοντας νέα άνοδο 7% μετά το χθεσινό άλμα 25%, καθώς παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των μικροεπενδυτών.

Ωστόσο, η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται από αυξημένη μεταβλητότητα και έτσι ο S&P 500 «παίζει» οριακά πλέον, προσπαθώντας να κρατήσει το πρόσημο, στις 7.354 μονάδες. Από την άλλη, ο Dow Jones παραμένει στα «πράσινα» με κέρδη 0,52% που τον φέρνουν στις 52.116,15 μονάδες και ο Nasdaq σημειώνει τις μεγαλύτερες απώλειες γύρω στο 0,8% και τις 25.283,71 μονάδες.

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