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ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Αγορά 34.809 ίδιων μετοχών συνολικής αξίας €48.525,40
Ανακοινώσεις
17:53 - 25 Ιουν 2026

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Αγορά 34.809 ίδιων μετοχών συνολικής αξίας €48.525,40

Reporter.gr Newsroom
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Στην αγορά 34.809 ιδίων μετοχών προχώρησε στις 25 Ιουνίου 2026 η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών. 

Μετά τη συγκεκριμένη συναλλαγή, η εταιρεία αύξησε το ποσοστό των ιδίων μετοχών που κατέχει στο 0,716% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σε εκτέλεση της από 10.07.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 16.10.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, καθώς και της από 17.10.2025 σχετικής ανακοίνωσης της Εταιρείας, προέβη την 25.06.2026, μέσω του μέλους του EURONEXT ATHENS, ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK ΑΕ, σε αγορά 34.809 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,3940 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 48.525,40 ευρώ.

Μετά και την προαναφερόμενη απόκτηση, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ κατέχει συνολικά 2.491.505 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,716% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής και τον Κανονισμό του EURONEXT ATHENS.

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