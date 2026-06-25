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ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος «ψηφίζει» ΕΛΑΣ – Νέα συνεδρίαση της ΚΕ προανήγγειλε ο Πολάκης
Πολιτική
17:44 - 25 Ιουν 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Φάμελλος «ψηφίζει» ΕΛΑΣ – Νέα συνεδρίαση της ΚΕ προανήγγειλε ο Πολάκης

Reporter.gr Newsroom
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Να δείξουν σεβασμό στις συλλογικές αποφάσεις, κάλεσε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος κατά την εισήγησή του στη σημερινή (25/6) Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, σημειώνοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ «διαθέτει το πολιτικό και προγραμματικό κεφάλαιο για να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προοδευτική παράταξη».  

Ο κ. Φάμελλος ανέφερε πως οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι τόσο για το κόμμα, όσο και για την ελληνική κοινωνία και – προσπερνώντας τις ενστάσεις ισχυρού τμήματος του ΣΥΡΙΖΑ – επανέλαβε ότι το κόμμα στηρίζει την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας και πάλι ως «στρατηγικό λάθος» την κάθοδο τις εθνικές εκλογές αντιπαραθετικά.

Από την άλλη, ο Παύλος Πολάκης σημείωσε πως έχουν συλλεγεί οι υπογραφές για νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αυτό σημαίνει ότι η μαχητική μειοψηφία Πολάκη – Παππά – Δούρου κ.ά. κατάφερε να μαζέψει 70 υπογραφές μελών, προκειμένου να η ΚΕ να συνεδριάσει ξανά, έναντι των περίπου 40 που είχαν συνταχθεί στο πλευρό τους στην προηγούμενη συνεδρίαση.

«Έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές που θα επιβάλλουν ΚΕ για να χαραχθεί η πορεία προς τη ΔΕΘ και την εμφάνιση του ΣΥΡΙΖΑ εκεί», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως πρέπει να μπει τέλος στην «καταστροφική πορεία» του κόμματος.

Ο κ. Πολάκης ζήτησε, επίσης, για μία ακόμη φορά να οριστεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και οδικός χάρτης σχετικά με τις συνεργασίες με άλλα κόμματα και να υπάρξουν ετοιμασίες για την εκλογική κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ αν χρειαστεί και σε περίπτωση που δεν ευδοκιμήσουν οι απόπειρες συνεννόησης και δημιουργίας εκλογικού μετώπου.

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