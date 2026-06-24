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Μητσοτάκης από Ράλλυ Ακρόπολις: Tα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τον δρόμο
Πολιτική
22:24 - 24 Ιουν 2026

Μητσοτάκης από Ράλλυ Ακρόπολις: Tα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τον δρόμο

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (24/6) το Ellinikon Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η υπερειδική διαδρομή του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 και από όπου θα δοθεί αύριο, Πέμπτη, η επίσημη εκκίνηση του φετινού αγώνα.

Κατά την επίσκεψή του, ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να βρεθεί πίσω από το τιμόνι ενός GR Yaris 2026 Aero Performance, με συνοδηγό τον Μαντς Όστμπεργκ, πρώην εργοστασιακό οδηγό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC) με τις ομάδες της Ford και της Citroën. Παράλληλα, συμμετείχε ως συνοδηγός σε δοκιμαστική διαδρομή με ένα υδρογονοκίνητο Toyota GR Yaris, το οποίο παρουσιάζεται ως μία από τις πλέον καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές της διοργάνωσης στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας.

Ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε με στελέχη, εργαζομένους και διοργανωτές του αγώνα, επισημαίνοντας τη σημασία του Ράλλυ Ακρόπολις για τη διεθνή προβολή της Ελλάδας, αλλά και τον ρόλο που διαδραματίζει στην ανάδειξη των μοναδικών εμπειριών που προσφέρει η χώρα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και της καλλιέργειας υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς.

Αναφερόμενος στην εμπειρία του από τη διαδρομή, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις, τόσο από τη θέση του οδηγού όσο και του συνοδηγού, σημειώνοντας ότι η πίστα δημιουργήθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της επιλογής του Ελληνικού ως χώρου διεξαγωγής της υπερειδικής, επισημαίνοντας ότι τους επόμενους μήνες θα τεθούν σε λειτουργία οι πρώτοι αθλητικοί και ψυχαγωγικοί χώροι της μεγάλης ανάπλασης.

Όπως ανέφερε, το έργο του Ελληνικού δεν περιορίζεται στις νέες κατοικίες ή στους εμβληματικούς πύργους που βρίσκονται υπό κατασκευή, αλλά περιλαμβάνει και ένα εκτεταμένο πάρκο με εγκαταστάσεις άθλησης και αναψυχής, τις οποίες οι πολίτες θα μπορούν σύντομα να απολαμβάνουν.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε, παράλληλα, τη βεβαιότητα ότι οι θεατές που θα παρακολουθήσουν από κοντά την αυριανή υπερειδική διαδρομή θα εντυπωσιαστούν από το θέαμα, υπογραμμίζοντας τη διαρκή στήριξη της Πολιτείας στο Ράλλυ Ακρόπολις, με στόχο να ανακτήσει τη διεθνή ακτινοβολία και το κύρος που το καθιέρωσαν ως έναν από τους σημαντικότερους αγώνες του θεσμού.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι για τη γενιά που μεγάλωσε παρακολουθώντας το Ράλλυ Ακρόπολις, η επιστροφή και η διατήρησή του στο καλεντάρι του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ αποτελεί ιδιαίτερη ικανοποίηση. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα υπέρ της οδικής ασφάλειας, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τον δρόμο».

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