Η Μαρία Ευθυμίου "αθωώνει" τον Ανδρέα Παπανδρέου

Επί δεκαετίες αρκετοί δεξιοί και αριστεροί αποδίδουν όλες τις ευθύνες για τα στραβά που συμβαίνουν στη χώρα στον Ανδρέα Παπανδρέου. “Ο Ανδρέας φταίει για όλα” λένε, υποστηρίζοντας ότι δημιούργησε μια κακή νοοτροπία απαιτήσεων στον λαό, ότι μας κακόμαθε. Γελοίο φυσικά το επιχείρημα αρκεί κανείς να σκεφτεί ότι έχουν περάσει πάνω από 40 χρόνια από την εποχή του Παπανδρέου και μεσολάβησαν πολλοί Πρωθυπουργοί, που απαλλάσσονται για τις ευθύνες τους μέσω αυτής της προπαγάνδας.



Όμως τελικά, η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου η οποία μίλησε στην παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα “Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα”, ήρθε επιτέλους να αθωώσει τον Ανδρέα Παπανδρέου. Στην ομιλία της επικεντρώθηκε στις “νοοτροπίες” που χαρακτηρίζουν τον Έλληνα, όπως η δυσπιστία απέναντι στη διοίκηση, η αίσθηση αδικίας, η επιφυλακτικότητα απέναντι σε κάθε μορφή εξουσίας, οι υπερβολικές απαιτήσεις από το κράτος, εντοπίζοντας μια αρχική αιτία στην - αμέσως μετά την Επανάσταση του 1821 - αποτυχία του ελληνικού κράτους να μοιράσει δίκαια τη γη που είχε κατακτηθεί από τους Τούρκους. Είπε ότι το κράτος αποφάσισε στην Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας να αποζημιώσει τους Έλληνες ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην επανάσταση και τις ζημιές που υπέστησαν από τον πόλεμο με τους Τούρκους. Καθώς τίποτα δεν είχε καταγραφεί πριν την επανάσταση και ο καθένας δήλωνε ότι ήθελε, δηλαδή υπερβολικές ζημιές για να πάρει μεγάλη αποζημίωση, προκλήθηκε ο διχασμός. Οι γείτονες γνώριζαν ότι ο διπλανός τους έλεγε ψέμματα και όλοι ένιωσαν αδικημένοι. Έτσι κατά την έγκυρη ιστορικό, ξεκίνησε ο διχασμός των Ελλήνων αμέσως μετά την επανάσταση του 1821. Και έτσι δημιουργήθηκαν αυτές οι νοοτροπίες οι οποίες αναμφίβολα επικρατούν ακόμη.