ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Μαρία Ευθυμίου &quot;αθωώνει&quot; τον Ανδρέα Παπανδρέου
Ανεμοδείκτης
09:47 - 25 Ιουν 2026

Η Μαρία Ευθυμίου "αθωώνει" τον Ανδρέα Παπανδρέου

Γρηγόρης Νικολόπουλος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Επί δεκαετίες αρκετοί δεξιοί και αριστεροί αποδίδουν όλες τις ευθύνες για τα στραβά που συμβαίνουν στη χώρα στον Ανδρέα Παπανδρέου. “Ο Ανδρέας φταίει για όλα” λένε, υποστηρίζοντας ότι δημιούργησε μια κακή νοοτροπία απαιτήσεων στον λαό, ότι μας κακόμαθε. Γελοίο φυσικά το επιχείρημα αρκεί κανείς να σκεφτεί ότι έχουν περάσει πάνω από 40 χρόνια από την εποχή του Παπανδρέου και μεσολάβησαν πολλοί Πρωθυπουργοί, που απαλλάσσονται για τις ευθύνες τους μέσω αυτής της προπαγάνδας.


Όμως τελικά, η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου η οποία μίλησε στην παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα “Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα”, ήρθε επιτέλους να αθωώσει τον Ανδρέα Παπανδρέου. Στην ομιλία της επικεντρώθηκε στις “νοοτροπίες” που χαρακτηρίζουν τον Έλληνα, όπως η δυσπιστία απέναντι στη διοίκηση, η αίσθηση αδικίας, η επιφυλακτικότητα απέναντι σε κάθε μορφή εξουσίας, οι υπερβολικές απαιτήσεις από το κράτος, εντοπίζοντας μια αρχική αιτία στην - αμέσως μετά την Επανάσταση του 1821 - αποτυχία του ελληνικού κράτους να μοιράσει δίκαια τη γη που είχε κατακτηθεί από τους Τούρκους. Είπε ότι το κράτος αποφάσισε στην Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας να αποζημιώσει τους Έλληνες ανάλογα με τη συμμετοχή τους στην επανάσταση και τις ζημιές που υπέστησαν από τον πόλεμο με τους Τούρκους. Καθώς τίποτα δεν είχε καταγραφεί πριν την επανάσταση και ο καθένας δήλωνε ότι ήθελε, δηλαδή υπερβολικές ζημιές για να πάρει μεγάλη αποζημίωση, προκλήθηκε ο διχασμός. Οι γείτονες γνώριζαν ότι ο διπλανός τους έλεγε ψέμματα και όλοι ένιωσαν αδικημένοι. Έτσι κατά την έγκυρη ιστορικό, ξεκίνησε ο διχασμός των Ελλήνων αμέσως μετά την επανάσταση του 1821. Και έτσι δημιουργήθηκαν αυτές οι νοοτροπίες οι οποίες αναμφίβολα επικρατούν ακόμη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ακίνητα
25/06/2026 - 10:04

Βραχυχρόνια Μίσθωση: Αύξηση πληρότητας κατά +7,1% με στροφή σε νωρίτερες κρατήσεις

Σχόλια Αγοράς
25/06/2026 - 09:50

Χρηματιστήριο: Αφομοιώνει τα υψηλά 17 ετών χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία - Σύμμαχος η «εξωστρέφεια»

Ανεμοδείκτης
25/06/2026 - 09:47

Η Μαρία Ευθυμίου "αθωώνει" τον Ανδρέα Παπανδρέου

Οικονομία
25/06/2026 - 09:44

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €3,65 δισ. το πεντάμηνο - Ποιοι φόροι τόνωσαν τα έσοδα

Ανεμοδείκτης
25/06/2026 - 09:35

Ο Μ. Σάλλας εξηγεί τι πήγε λάθος στην Ελλάδα

Ακίνητα
25/06/2026 - 09:33

Οι κρυφές ασυμμετρίες της αγοράς κατοικίας: Γιατί κάποια ακίνητα πωλούνται και άλλα μένουν «κολλημένα»

Πολιτική
25/06/2026 - 09:28

ΚΕΦΙΜ: Η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει το 49,3% του προγράμματός της

Πολιτική
25/06/2026 - 09:21

Κατρίνης στις Βρυξέλλες: Ο πρωτογενής τομέας και η περιφέρεια να μείνουν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στήριξης

Magazino
25/06/2026 - 09:05

Η καρδιά του Tour de France χτυπά και φέτος στη Σπάρτη με το L'Étape Greece

Ακίνητα
25/06/2026 - 09:01

Μητρώο Ακινήτων: Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα έως 1.000 ευρώ – Τι αλλάζει σε επιδόματα και ΕΝΦΙΑ

Νομίσματα
25/06/2026 - 08:00

Το Bitcoin στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024 - Οι βασικοί λόγοι της... κατηφόρας

Ειδήσεις
25/06/2026 - 07:59

Δολοφονία 17χρονου στην Καλλιθέα μετά από συμπλοκή - Συνελήφθη ο δράστης

Πολιτική
25/06/2026 - 07:53

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ παράγοντας σταθερότητας απέναντι στην τοξικότητα του δίπολου «Μητσοτάκη-Τσίπρα»

Ναυτιλία
25/06/2026 - 07:46

Η προσφορά της ναυτιλίας και το μήνυμα Μητσοτάκη

Ειδήσεις
25/06/2026 - 07:43

Ισχυροί σεισμοί 7,5 και 7,2 ρίχτερ συγκλόνισαν την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 23:17

Wall Street: Υποχώρηση για S&P 500 και Nasdaq λόγω «πιέσεων» σε ενέργεια και τεχνολογία

Πολιτική
24/06/2026 - 22:44

Δέκα έργα €15 εκατ. για τη λειψυδρία σε εννέα νησιά

Magazino
24/06/2026 - 22:37

Ίμπιζα: Πώς το «Νησί των Πάρτι» μεταμορφώνεται στον απόλυτο παράδεισο για παιδιά

Πολιτική
24/06/2026 - 22:24

Μητσοτάκης από Ράλλυ Ακρόπολις: Tα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τον δρόμο

Ειδήσεις
24/06/2026 - 22:05

Τραμπ: «Μπλοκάρει» νόμο για τη στέγαση μέχρι να εγκριθεί νομοσχέδιο για τις εκλογές

Ειδήσεις
24/06/2026 - 21:47

Ρούμπιο: Στις 29 ή 30 Ιουνίου η συνέχιση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
24/06/2026 - 21:30

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του ΑΠΘ ο Καλαφάτης

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 21:15

Bally’s Intralot: Η Deutsche Bank απέκτησε 2,26 εκατ. μετοχές αξίας 2,7 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 21:00

DW: Οι επιπτώσεις στη γερμανική οικονομία από τον καύσωνα και την κλιματική αλλαγή

Πολιτική
24/06/2026 - 20:55

Το ΠΑΣΟΚ τίμησε τον Ανδρέα στο Καλέντζι - Όσα είπαν Ανδρουλάκης, Γ. Παπανδρέου και Σκανδαλίδης (videos)

Ειδήσεις
24/06/2026 - 20:44

ΗΠΑ: Είκοσι εκατ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ σε 24 ώρες

Ειδήσεις
24/06/2026 - 20:25

Άρειος Πάγος: Τρεις νέοι εντεταλμένοι ευρωπαίοι εισαγγελείς για το ελληνικό κλιμάκιο

Πολιτική
24/06/2026 - 20:20

Φαραντούρης: Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης ξεκινά από την ενέργεια και τα ευρωπαϊκά μέταλλα

Υγεία
24/06/2026 - 20:10

Συναγερμός για τα viral παιχνίδια «Squishy»: Προειδοποίηση για τοξικές ουσίες και εγκαύματα

Ειδήσεις
24/06/2026 - 19:50

Αιφνίδιος θάνατος 23χρονης στα Κουφονήσια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ