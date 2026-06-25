Ηράκλειο Κρήτης: Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη ξυλείας

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αποθήκη ξυλείας στη Λοφούπολη Ηρακλείου Κρήτης, προκαλώντας ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Από τα πρώτα λεπτά της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού οι δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά. Αυτή τη στιγμή στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 75 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, μία ομάδα της 3ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και η ειδική ομάδα ΧΒΡΠ της 3ης ΕΜΑΚ. Από αέρος συνδράμει ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο, ενώ υποστήριξη παρέχουν και υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, οι φλόγες έχουν επεκταθεί σε μικρή απόσταση από κατοικημένες περιοχές, με αναφορές να κάνουν λόγο ακόμη και για κατοικίες που έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dji5qwfcctwx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Λόγω του κινδύνου, ενεργοποιήθηκε το σύστημα έκτακτης ειδοποίησης 112, μέσω του οποίου οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να παραμείνουν εντός των κατοικιών τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Παράλληλα, στην περιοχή έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.