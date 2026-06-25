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OEE: Παράταση μνημονίου συνεργασίας με το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Ειδήσεις
18:41 - 25 Ιουν 2026

OEE: Παράταση μνημονίου συνεργασίας με το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Reporter.gr Newsroom
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Στην παράταση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029, του μεταξύ τους Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών μετά από τη σημερινή επίσκεψη του Προέδρου του ΟΕΕ, Κωνσταντίνου Κόλλια και του Γενικού Γραμματέα του Επιμελητηρίου, Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Πρόκειται για μνημόνιο, το οποίο υπογράφηκε για πρώτη φορά το 2015, μεταξύ του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμου Β΄, και του Προέδρου του ΟΕΕ, Κωνσταντίνου Κόλλια, και έκτοτε ανανεώνεται διαρκώς.

Το μνημόνιο προβλέπει ότι οι λογιστές-φοροτεχνικοί, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους στους κάτοχους του κοινωνικού δελτίου του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Οι λογιστές αυτοί προκύπτουν μετά από εθελοντική τους δήλωση, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης, που κάνει το ΟΕΕ.

Με αυτό τον τρόπο, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος συνδράμει στο έργο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για την παροχή βοήθειας σε άτομα και ομάδες, που βιώνουν συνθήκες φτώχειας, οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού.

Στο ίδιο πλαίσιο, το ΟΕΕ και η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών έχουν αναπτύξει και κοινό πλαίσιο δράσης, που περιλαμβάνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

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