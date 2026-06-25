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Intralot Canada: Στη θυγατρική της Bally’s Intralot το νέο τεχνολογικό σύστημα λοταρίας του Οντάριο
Επιχειρήσεις
18:38 - 25 Ιουν 2026

Intralot Canada: Στη θυγατρική της Bally’s Intralot το νέο τεχνολογικό σύστημα λοταρίας του Οντάριο

Reporter.gr Newsroom
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Η OLG (Ontario Lottery & Gaming Corporation) προχωρά στο επόμενο στάδιο για την υλοποίηση ενός αναβαθμισμένου τεχνολογικού συστήματος λοταρίας, το οποίο θα ενισχύσει τη δυνατότητά της για βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για το Οντάριο.  

Μετά από διαγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, η OLG επέλεξε την Intralot Canada Ltd., θυγατρική του Ομίλου Bally’s Intralot στον Καναδά, ως νέο πάροχο τεχνολογικών λύσεων λοταρίας. Ως ανάδοχος, η Intralot Canada Ltd. σχεδιάζει να ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό της, ώστε να υποστηρίξει την υλοποίηση του συστήματος αλλά και τις υφιστάμενες λειτουργίες της OLG στις εγκαταστάσεις της στο Sault Ste. Marie και στο Τορόντο.

Η νέα τεχνολογική λύση θα αναβαθμίσει τα υπάρχοντα κεντρικά συστήματα της OLG και θα επιτρέψει στον οργανισμό να αξιοποιήσει νέες τεχνολογίες, βελτιώνοντας παράλληλα την εμπειρία των παικτών.

Με την πλήρη λειτουργία του, το σύστημα θα συμβάλει στην ταχύτερη διάθεση προϊόντων στην αγορά και θα προσφέρει νέους τρόπους συμμετοχής στα παιχνίδια, ώστε η OLG να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες προσδοκίες των παικτών στη μεταβαλλόμενη αγορά τυχερών παιχνιδιών του Οντάριο.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτή τη συνεργασία με σκοπό να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια ακόμη πιο συναρπαστική εμπειρία παιχνιδιού, με λύσεις που έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους και να προσφέρουν μεγαλύτερη απόλαυση σε κάθε παιχνίδι», δήλωσε ο Duncan Hannay, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της OLG.

«Η επένδυση αυτή αποτελεί τη βάση για τη μελλοντική μας ανάπτυξη, ενώ θα εκσυγχρονίσει τα υφιστάμενα συστήματα και θα ενισχύσει την ικανότητά μας να προσφέρουμε στους ανθρώπους και τις κοινότητες του Οντάριο».

«Η OLG είναι ηγέτης στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών και η συμφωνία αυτή αντικατοπτρίζει τη δυναμική της τεχνογνωσίας στη διαχείριση λοταριών σε παγκόσμια επίπεδο και την προηγμένη τεχνολογία της Bally’s Intralot», δήλωσε ο Robeson Reeves, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Bally’s Intralot.

«Οι πλατφόρμες μας έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα, την κλίμακα και τις απαιτήσεις ασφάλειας των σύγχρονων λειτουργιών τυχερών παιχνιδιών, αξιοποιώντας την πολυετή πρακτική εμπειρία μας στη λειτουργία κρίσιμων συστημάτων λοταρίας σε όλο τον κόσμο. Καθώς ο κλάδος συνεχίζει να εξελίσσεται, δεσμευόμαστε να παρέχουμε στην OLG τα εργαλεία, την ανάλυση δεδομένων και την τεχνολογική υποδομή που χρειάζεται για να διατηρήσει την ηγετική της θέση στον κλάδο. Είμαστε υπερήφανοι που θα υποστηρίξουμε την OLG στο επόμενο βήμα της, καθώς θα συνεχίζει να δημιουργεί αξία για ολόκληρη την κοινότητα του Οντάριο».

Η νέα τεχνολογική λύση λοταρίας αναμένεται να υλοποιηθεί έως το 2029.

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