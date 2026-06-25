Attica Group: Παραιτήθηκε από το Δ.Σ. ο Ιωάννης Βογιατζής – Αλλαγές στην Επιτροπή Ελέγχου

Η ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Ιωάννης Βογιατζής υπέβαλε την παραίτηση του από τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και από τη θέση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση του της 25.06.2026, αφού έλαβε υπόψη τη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, αποφάσισε την μη αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας. Περαιτέρω, αποφάσισε τον ορισμό του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Άννας Μαχαίρα, ως Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, για το υπόλοιπο της θητείας της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε εν συνεχεία εκ νέου σε σώμα ως ακολούθως:

- Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Πρόεδρος,

- Λουκάς Παπάζογλου, Μέλος, και

- Άννα Μαχαίρα, Μέλος