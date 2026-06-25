ΗΠΑ: Σε υψηλό τριετίας ο πληθωρισμός – Νέος κλοιός πίεσης για τη Fed

Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023 διαμορφώθηκε ο δομικός δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (Core PCE), ο οποίος αποτελεί το βασικό μέτρο πληθωρισμού που παρακολουθεί η Fed, ενισχύοντας τα επιχειρήματα όσων θεωρούν δικαιολογημένη τη σκληρή στάση που υιοθέτησαν οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας κατά την τελευταία συνεδρίασή της.

Ειδικότερα, ο δείκτης, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις πιο ευμετάβλητες κατηγορίες των τροφίμων και της ενέργειας, αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση, ενώ σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 3,4%, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) κατέγραψε ετήσια αύξηση 4,1% σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού Υπουργείου Εμπορίου που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,4%. Η ετήσια μέτρηση κινήθηκε ακριβώς εντός των προβλέψεων των οικονομολόγων, ενώ η μηνιαία άνοδος ήταν κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερη από τις εκτιμήσεις.

Αν και η Fed λαμβάνει υπόψη τόσο τον γενικό όσο και τον δομικό πληθωρισμό, δίνει συνήθως μεγαλύτερη βαρύτητα στον δεύτερο, καθώς θεωρείται πιο αξιόπιστος δείκτης των μακροπρόθεσμων πληθωριστικών τάσεων. Η σημασία του έχει ενισχυθεί φέτος, καθώς η αναζωπύρωση του πληθωρισμού αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην άνοδο των ενεργειακών τιμών που συνδέεται με τη σύγκρουση στο Ιράν, με τις επιπτώσεις να επεκτείνονται σταδιακά και σε άλλους κλάδους της οικονομίας.

Τα στοιχεία δημοσιοποιούνται μία εβδομάδα μετά τη συνεδρίαση της Fed, κατά την οποία ο νέος πρόεδρός της, Κέβιν Γουόρς, και τα υπόλοιπα στελέχη της κεντρικής τράπεζας υιοθέτησαν έναν τόνο που οι αγορές ερμήνευσαν ως ιδιαίτερα αυστηρό σε ό,τι αφορά την πορεία των επιτοκίων, εν μέσω επίμονων ανησυχιών για τις πληθωριστικές πιέσεις.