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Νότιος Λίβανος: Δύο νεκροί από ισραηλινό πλήγμα με drone παρά την εκεχειρία
Ειδήσεις
17:48 - 25 Ιουν 2026

Νότιος Λίβανος: Δύο νεκροί από ισραηλινό πλήγμα με drone παρά την εκεχειρία

Reporter.gr Newsroom
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Η ένταση στο νότιο Λίβανο συνεχίζεται, καθώς δύο άνθρωποι έχασαν σήμερα (25/6) τη ζωή τους έπειτα από ισραηλινό πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που έπληξε όχημα στην περιοχή, σύμφωνα με πληροφορίες από ιατρικές και αστυνομικές πηγές.  

Να σημειωθεί ότι το σημερινό περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά από παρόμοια επίθεση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον δύο ατόμων. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι τα επαναλαμβανόμενα πλήγματα καταγράφονται παρά το καθεστώς εκεχειρίας που εξακολουθεί να ισχύει στην περιοχή.

Πηγές από τις υπηρεσίες υγείας και τον τομέα ασφαλείας του Λιβάνου, τις οποίες επικαλείται το Reuters, ανέφεραν ότι το όχημα επλήγη από ισραηλινό drone, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο επιβαινόντων. Το νέο αυτό περιστατικό αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στα σύνορα και για την εύθραυστη σταθερότητα που επικρατεί στο νότιο Λίβανο.

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