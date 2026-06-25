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Πειραιώς: Κατώτατος μισθός €1.700 για όλους τους εργαζομένους και πρόσθετες παροχές
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19:46 - 25 Ιουν 2026

Πειραιώς: Κατώτατος μισθός €1.700 για όλους τους εργαζομένους και πρόσθετες παροχές

Reporter.gr Newsroom
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Οι τέσσερις σύλλογοι εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς γνωστοποίησαν την υπογραφή νέας τριετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, την οποία περιγράφουν ως μία από τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών για το προσωπικό της τράπεζας.  

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των συλλόγων, η συμφωνία προβλέπει τη διαμόρφωση κατώτατου μισθού στα 1.700 ευρώ για όλους τους εργαζομένους από την 1η Φεβρουαρίου 2027, καθώς και συνολικές αυξήσεις στο επιχειρησιακό επίδομα που θα φτάσουν έως και τα 305 ευρώ στη διάρκεια της τριετίας 2027-2029.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων σημειώνουν ακόμη ότι η σύμβαση περιλαμβάνει άμεσες παροχές για το 2026, όπως προπληρωμένη κάρτα αγορών, έκτακτη εισφορά στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης και διάθεση μετοχών της τράπεζας σε εργαζομένους συγκεκριμένων βαθμίδων.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν, προβλέπεται ενίσχυση κοινωνικών παροχών, μεταξύ των οποίων τα επιδόματα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, το επίδομα χηρείας, καθώς και οικονομική στήριξη για τη γέννηση τρίτου παιδιού και άνω.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται επίσης ότι η νέα επιχειρησιακή σύμβαση ενσωματώνει ειδική ρύθμιση για ζητήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και κωδικοποίηση της επιχειρησιακής σύμβασης που αφορά την τηλεργασία.

Οι σύλλογοι εργαζομένων υποστηρίζουν ότι η συμφωνία προέκυψε έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση της τράπεζας και εκτιμούν ότι διαμορφώνει νέα δεδομένα τόσο για το προσωπικό της Πειραιώς όσο και για τον ευρύτερο τραπεζικό κλάδο.

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