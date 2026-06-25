Τουρκία: Αποκλείει δεκάδες δημοσιογράφους από την επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ

Δεκάδες Τούρκοι δημοσιογράφοι αποκλείστηκαν από τη διαδικασία διαπίστευσης για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης και δημοσιογραφικές οργανώσεις. Από την πλευρά του, το ΝΑΤΟ ανέφερε ότι στηρίχθηκε στις αξιολογήσεις των τουρκικών αρχών για τους εκπροσώπους του Τύπου της χώρας.

Η Τουρκία αναμένεται να φιλοξενήσει στις 7 και 8 Ιουλίου τους ηγέτες των 32 κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, καθώς και αξιωματούχους από χώρες-εταίρους της Συμμαχίας στην περιοχή του Κόλπου και της Ασίας-Ειρηνικού.

Ανεξάρτητα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων τα Cumhuriyet, Sozcu, Anka, T24 και Medyascope, γνωστοποίησαν την Τετάρτη και την Πέμπτη ότι οι αιτήσεις διαπίστευσης των δημοσιογράφων τους για τη σύνοδο απορρίφθηκαν.

Ανάμεσα σε όσους δεν έλαβαν έγκριση ήταν και ο δημοσιογράφος Ερσίν Τσελίκ της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Yeni Safak, ο οποίος ανέφερε μέσω ανάρτησής του στο Instagram ότι το αίτημά του απορρίφθηκε.

«Η απόρριψη αιτήσεων διαπίστευσης από μεγάλο αριθμό μέσων ενημέρωσης είναι ανησυχητική όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ένωση Τούρκων Δημοσιογράφων.

«Με αυτήν την απόφαση, το ΝΑΤΟ παραβίασε επίσης τις αρχές της "δημοκρατίας, της ατομικής ελευθερίας και του κράτους δικαίου" που τονίζονται στην ιδρυτική του συνθήκη», ανέφερε.

Απαντώντας στις επικρίσεις, η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, δήλωσε ότι η Συμμαχία βασίστηκε στο κράτος που φιλοξενεί τη σύνοδο για την παροχή αξιολογήσεων σχετικά με τους δημοσιογράφους της χώρας, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση στους χώρους της διοργάνωσης.

«Είμαστε σε επαφή με τις τουρκικές αρχές σχετικά με τη διαπίστευση για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Είναι πολύ σημαντικό για το ΝΑΤΟ τα μέσα ενημέρωσης να μπορούν να παρακολουθήσουν αυτοπροσώπως σημαντικές εκδηλώσεις», δήλωσε σε ανάρτησή της στο X.

Μέχρι στιγμής, η Διεύθυνση Επικοινωνιών της Τουρκίας δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα.