Interwood Ξυλεμπορία: Πώληση ακινήτου έναντι €5,2 εκατ.

Η INTERWOOD-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για την πώληση δεύτερου ακινήτου ιδιοκτησίας της, με συνολικό τίμημα 5,2 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδίου χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης και ενίσχυσης της κεφαλαιακής της δομής.

Από το ποσό αυτό, τα 5 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στη μείωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο ποσό αφορά έξοδα που συνδέονται με την ολοκλήρωση της συναλλαγής και τη μετεγκατάσταση των δραστηριοτήτων της.

Η συγκεκριμένη συμφωνία έρχεται σε συνέχεια της πώλησης πρώτου ακινήτου της εταιρείας, για την οποία έχει ήδη υπογραφεί προσύμφωνο και η ολοκλήρωση αναμένεται το προσεχές διάστημα. Από τη συναλλαγή αυτή προβλέπεται εισροή 3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του δανεισμού και το 1 εκατ. για επενδύσεις εκσυγχρονισμού των υποδομών.

Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά στην υλοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με στόχο την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, αλλά και την κεφαλαιοποίηση του υφιστάμενου ομολογιακού δανείου, γεγονός που αναμένεται να ενδυναμώσει περαιτέρω τα ίδια κεφάλαια.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω κινήσεων, η INTERWOOD-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ εκτιμά ότι θα επιτύχει συνολική μείωση του τραπεζικού της δανεισμού κατά περίπου 7 εκατ. ευρώ, ενίσχυση της ρευστότητας και της καθαρής θέσης μέσω της κεφαλαιοποίησης του ομολογιακού δανείου, καθώς και επενδύσεις ύψους 1 εκατ. ευρώ στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις.

Οι ενέργειες αυτές, σε συνδυασμό με την πρόσφατη συμφωνία αναχρηματοδότησης του δανεισμού, εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα οικονομικής αναδιάρθρωσης που στοχεύει στη μείωση της μόχλευσης, στη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και στη δημιουργία πιο σταθερών βάσεων για την υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας.

Η διοίκηση της INTERWOOD-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ υπογραμμίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στην εφαρμογή του στρατηγικού της σχεδίου, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη διαμόρφωση μιας πιο ισχυρής και χρηματοοικονομικά εύρωστης εταιρικής δομής προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών.