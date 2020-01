Οι εκτοξεύσεις αυτές ήταν η πρώτη στρατιωτική απάντηση της Τεχεράνης στον φόνο του σημαντικού Ιρανού στρατηγού, Κασέμ Σουλεϊμανί, με επίθεση αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο Ιράκ στις 3 Ιανουαρίου. Οι φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ ανακοίνωσαν επίσης σήμερα επιθέσεις αντιποίνων εναντίον των αμερικανικών στρατευμάτων, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Το ΝΑΤΟ καλεί το Ιράν να απόσχει από κάθε νέα βία», ανέφερε ο Στόλτενμπεργκ σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Twitter.

I condemn the Iranian missile attacks on US & @coalition forces in Iraq. #NATO calls on Iran to refrain from further violence. Allies continue to consult & remain committed to our training mission in Iraq. pic.twitter.com/6PdXMZxSNB