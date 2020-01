«Έχουμε ήδη αρχίσει συνομιλίες για την 2η φάση της συμφωνίας», δήλωσε ο Πενς στο δίκτυο Fox Business Network. Ο ίδιος, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν δημοσιοποίησε περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, όπως δήλωσε χθες ο Αμερικανός υπουργός των Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Κίνας, αλλά και η νέα Συμφωνία για το Εμπόριο στην Βόρεια Αμερική (USMCA) θα ενισχύσουν το αμερικανικό ΑΕΠ συνδυαστικά κατά 50 έως 75 μονάδες βάσης.

«Όταν το κοιτάξουμε την εμπορική συμφωνία και δούμε και την USMCA μαζί, τότε, θα δούμε συνδυαστικά 50 έως 75 μονάδες βάσης», δήλωσε ο Μνούτσιν. «Αυτό θα αποτελέσει μία εξαιρετική αντιστάθμιση της κάμψης της Boeing εξαιτίας του αεροσκάφους 737 ΜΑΧ», πρόσθεσε ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ.

Tune in tonight when I sit down with @LouDobbs after a historic day at the @WhiteHouse where President @realDonaldTrump signed phase one of a trade agreement with China! pic.twitter.com/Bw0r5e9cGv