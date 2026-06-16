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Bloomberg: Πώς οδηγηθήκαμε στην ψήφιση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ – Τα σημεία «κλειδιά»
Ειδήσεις
16:23 - 16 Ιουν 2026

Bloomberg: Πώς οδηγηθήκαμε στην ψήφιση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ – Τα σημεία «κλειδιά»

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν σήμερα (16/6) υπέρ της πολυαναμενόμενης εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, παραμερίζοντας τις εναπομείνασες αμφιβολίες σχετικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ στις διατλαντικές σχέσεις.

Πιο αναλυτικά, τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο ενέκριναν τη συμφωνία με 440 ψήφους υπέρ, 151 κατά και 50 αποχές. Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία είχε συναφθεί τον περασμένο Ιούλιο στο Τέρνμπερι της Σκωτίας από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Έκτοτε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέβαλε επανειλημμένα την ψηφοφορία και προχώρησε σε ορισμένες τροποποιήσεις της αρχικής πρότασης.

Επισημαίνεται ότι η συμφωνία αναμένεται να λάβει την τελική έγκριση από τα κράτη-μέλη της ΕΕ στις 26 Ιουνίου, αρκετά πριν από τη νεότερη προθεσμία της 4ης Ιουλίου που έχει θέσει ο Τραμπ.

Να σημειωθεί ότι όπως μεταδίδει το Bloomberg, η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε παρά μια απρόσμενη εξέλιξη της τελευταίας στιγμής.

Ειδικότερα, ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς ύψους 100% στα γαλλικά κρασιά και τη σαμπάνια, εάν η γαλλική κυβέρνηση δεν καταργήσει τον ψηφιακό φόρο που επηρεάζει αμερικανικές εταιρείες.

Οι δηλώσεις του, οι οποίες δημοσιεύθηκαν την περασμένη Κυριακή (14/6) στην εφημερίδα New York Post, παραμονή της συνόδου κορυφής της G7 στο Εβιάν, δε φαίνεται να επηρέασαν το θετικό κλίμα που επικράτησε στη συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συγκεντρώθηκαν στην πόλη στις όχθες της λίμνης της Γενεύης επιδιώκουν να σημειώσουν πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια σειρά θεμάτων, όπως ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, η επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και η ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε να καταργήσει τους δασμούς σε αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα και σε ορισμένα αγροτικά αγαθά, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα ανώτατο όριο δασμών 15% για τα ευρωπαϊκά προϊόντα που εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς που αφορούν παράγωγα προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου.

Παρ’ όλα αυτά, ο Επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μάρος Σέφτσοβιτς, χαιρέτισε τη σημερινή ψηφοφορία ως ένα σημαντικό ορόσημο, τονίζοντας ότι αποδεικνύει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση «τηρεί τις δεσμεύσεις της».

Τελευταία τροποποίηση στις 16/06/2026 - 16:30
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