Ο Τραμπ προσερχόμενος στη Γερουσία αρνήθηκε επιδεικτικά να δώσει το χέρι του στην πρόεδρο της Βουλής των Αντιπρόσωπων, Νάνσι Πελόζι και αυτή απάντησε λίγο αργότερο.

Όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ ολοκλήρωσε την ομιλία του, η Πελόζι πήρε το κείμενο και το έσκισε.

Βλέπετε ο Τραμπ δεν είπε λέξη για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Μίλησε μόνο για την κατάσταση στις ΗΠΑ και για τα... επιτεύγματά του. «Αγαπημένοι μου Αμερικανοί, τα καλύτερα έρχονται», τόνισε κλείνοντας.

Αμέσως μετά η Πελόζι αντί να χειροκροτήσει τον Αμερικανό πρόεδρο, επέλεξε να σκίσει την ομιλία του.

Στην ουσία της υπόθεσης, η ετυμηγορία αναμένεται την Τετάρτη και ο Τραμπ λογικά θα απαλλαγεί από τις κατηγορίες για κατάχρηση εξουσίας και παρακώλυση της καλής λειτουργίας του Κογκρέσου. Άλλωστε, πρόκειται για αναμενόμενη εξέλιξη με δεδομένο ότι στη Γερουσία οι Ρεπουμπλικανοί έχουν την πλειοψηφία και δεν αναμένονται διαρροές στην ψηφοφορία.

#Pelosi rips up copy of #Trump's speech after #StateoftheUnion address pic.twitter.com/r4VNMHI1pj