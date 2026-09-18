Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Ιστιαίας στην Εύβοια, αισθητός και σε περιοχές της Αττικής

Σεισμός 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 10 το πρωί της Παρασκευής (18/9) στην Εύβοια.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας στην Εύβοια, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.





Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για ζημιές ή προβλήματα από τη σεισμική δόνηση, η οποία έγινε αισθητή και σε περιοχές της Αττικής.

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Οι σεισμολόγοι είναι καθησυχαστικοί:

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