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Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Ιστιαίας στην Εύβοια, αισθητός και σε περιοχές της Αττικής
Ειδήσεις
09:50 - 18 Σεπ 2026

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Ιστιαίας στην Εύβοια, αισθητός και σε περιοχές της Αττικής

Reporter.gr Newsroom
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Σεισμός 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 10 το πρωί της Παρασκευής (18/9) στην Εύβοια.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας στην Εύβοια, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για ζημιές ή προβλήματα από τη σεισμική δόνηση, η οποία έγινε αισθητή και σε περιοχές της Αττικής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dli78wkuxpdl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι σεισμολόγοι είναι καθησυχαστικοί:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dli9wda1nbrd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 18/09/2026 - 10:51
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