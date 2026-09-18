Στα 2,20 ευρώ η μέση τιμή της βενζίνης αλλά και του πετρελαίου κίνησης

Ο πρόεδρος Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΣΑΠΕΚ), κ. Νικόλαος Παπαγεωργίου, είπε πως η μέση τιμή της βενζίνης αλλά και του πετρελαίου κίνησης βρίσκεται πλέον στα 2,20 ευρώ.

«Από τις αρχές Αυγούστου υπάρχει μια συνεχόμενη αύξηση τιμών η οποία έρχεται από τα συνεχόμενα αρνητικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στους δύο πολέμους. Κάθε μέρα έχουμε μια ενημέρωση για χτυπήματα τα οποία είναι καίρια και στους δύο πολέμους, αυτό έχει τραβήξει τις τιμές προς τα πάνω. Είχαμε ξεκινήσει από τα 73$ το βαρέλι στις αρχές Αυγούστου και φτάσαμε στα 104$», είπε στα Παραπολιτικά ο κ. Παπαγεωργίου.

Όπως εξήγησε, η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ επιδρά κατά 30% στη διαμόρφωση της τελικής τιμής. «Αυτό, όμως, που παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο στην τελική τιμή είναι η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια και η αρνητική προσδοκία που έχουν οι αγορές για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα ενέργειας στο μέλλον. Μην ξεχνάμε ότι και τα διυλισμένα προϊόντα είναι χρηματιστηριακά, η τιμή ανεβοκατεβαίνει ανάλογα και με την ψυχολογία», πρόσθεσε.

Με αφορμή τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης σχολίασε: «Ήταν κάτι αναμενόμενο, η αλήθεια είναι ότι έγινε πολύ νωρίς. Δηλαδή 25 μέρες πριν από την έναρξη της περιόδου να έχουμε τέτοιου είδους ανακοινώσεις δεν έχει ξαναγίνει. Οποιαδήποτε ανακοίνωση της κυβέρνησης για ελάφρυνση στην τιμή του ρεύματος, των υγρών καυσίμων, του φυσικού αερίου ή οτιδήποτε άλλο προϊόν που είναι προς κοινή χρήση και κατανάλωση καθημερινή είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Κι εμείς στην αγορά θέλουμε να ξέρουμε ότι υπάρχει πάντα παρέμβαση της πολιτείας όταν κάτι πάει να ξεφύγει. Το θέμα είναι ότι θα κρατηθεί η τιμή κάτω από 1,75 αν μετά από 20 μέρες πέσουν οι τιμές στο 1,75 τι σημαίνει αυτό ότι είναι φθηνό το καύσιμο και άρα δεν θα το επιδοτήσει; Όταν πριν από ένα χρόνο το αγόραζαν οι καταναλωτές 1,10€».

Για την επαναφορά του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε όλη την αλυσίδα καυσίμων είπε: «Ο κλάδος μας έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά χρόνια από αυτό το μέτρο. Στην πρόσφατη εφαρμογή του μέτρου παρατηρώντας τις τιμοληψίες του υπουργείου μπορούσε να καταλάβει ο καθένας, ειδικά στις μεγάλες πόλεις ότι δεν φτάσαμε ποτέ το ταβάνι του περιθωρίου του πλαφόν δηλαδή λειτουργεί ο ανταγωνισμός όμως το μεταφορικό δεν είναι το ίδιο σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας μας άρα χρειαζόμαστε ευελιξία.

Στην οικονομική βιβλιογραφία το πλαφόν είναι ένα μέτρο άμεσης ανάσχεσης των τιμών αλλά για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εμείς είχαμε 3,5 χρόνια πλαφόν και για αυτό οδηγηθήκαμε στα γνωστά φαινόμενα της λαθρεμπορίας και της κλοπής από τις αντλίες. Εμείς δεν θέλουμε αυτό στα πρατήρια υγρών καυσίμων, εμείς θέλουμε πάταξη του λαθρεμπορίου, ελέγχους, σωστή νομοθεσία, δίκαιη και να λειτουργεί η αγορά υπέρ του καταναλωτή».

Τέλος, κληθείς να τοποθετηθεί στο debate για την μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης είπε: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει κάτι από μόνη της, προφανώς και είναι πάνω από το πρόβλημα και θέλει να βοηθήσει τον πολίτη και την επιχείρηση αλλά δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Θα πρέπει να υπάρχει μια ελάφρυνση και μια πολιτική από την ΕΕ. Η ευρωπαϊκή επιτροπή είχε την υποχρέωση να σταθεί στο ύψος της, να δώσει το δημοσιονομικό περιθώριο στα κράτη μέλη για να ενισχυθεί ο πολίτης του κάθε κράτους ευτυχώς το άκουσα από τα χείλη του πρωθυπουργού και από του κ. Πιερρακάκη ότι θα το θέσει ως θέμα στην ευρωπαϊκή επιτροπή».