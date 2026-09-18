Η altoValue και η SMERemediumCap ενώνουν δυνάμεις για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η SMERemediumCap, επενδυτικό ταμείο που ίδρυσε ο Νίκος Καραμούζης, επικεντρώνεται στη στήριξη, τον μετασχηματισμό και την ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Μέσα από επενδύσεις κεφαλαίου, στρατηγική καθοδήγηση και επιχειρησιακή υποστήριξη, συμβάλλει στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας σε δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
Μέσα από τη συνεργασία αυτή, η altoValue συμβάλλει στη σύνδεση της τεχνολογικής καινοτομίας με ουσιαστικά επιχειρηματικά αποτελέσματα, βοηθώντας οργανισμούς και ηγετικές ομάδες να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης.