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Η altoValue και η SMERemediumCap ενώνουν δυνάμεις για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Επιχειρήσεις
10:04 - 18 Σεπ 2026

Η altoValue και η SMERemediumCap ενώνουν δυνάμεις για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Reporter.gr Newsroom
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Η altoValue και η SMERemediumCap (SMERC) συνεργάζονται με στόχο την ενίσχυση της κατανόησης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης και του Microsoft 365 Copilot στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον μέσα από το Fast Track Gen AI service, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Found.ation.

Η SMERemediumCap, επενδυτικό ταμείο που ίδρυσε ο Νίκος Καραμούζης, επικεντρώνεται στη στήριξη, τον μετασχηματισμό και την ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Μέσα από επενδύσεις κεφαλαίου, στρατηγική καθοδήγηση και επιχειρησιακή υποστήριξη, συμβάλλει στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας σε δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, η altoValue συμβάλλει στη σύνδεση της τεχνολογικής καινοτομίας με ουσιαστικά επιχειρηματικά αποτελέσματα, βοηθώντας οργανισμούς και ηγετικές ομάδες να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης.

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