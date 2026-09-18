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Οι δύο πόλοι λιώνουν: 11,3 τρισ. τόνοι πάγου χάθηκαν σε μισό αιώνα
Περιβάλλον
08:57 - 18 Σεπ 2026

Οι δύο πόλοι λιώνουν: 11,3 τρισ. τόνοι πάγου χάθηκαν σε μισό αιώνα

Reporter.gr Newsroom
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Σε ένα φιόρδ στη δυτική Γροιλανδία βρίσκεται ένας παγετώνας που κινείται τόσο γρήγορα, ώστε κάθε χρόνο αποκολλώνται από αυτόν περίπου 41 δισεκατομμύρια μετρικοί τόνοι παγόβουνων.

Μέρα με τη μέρα, τεράστιοι όγκοι γαλαζόλευκου πάγου, σε μέγεθος κτιρίων, αποκολλώνται και πέφτουν στον ωκεανό, παρασυρόμενοι σαν ένας στόλος παγωμένων πλοίων μέσα στα ήρεμα νερά του φιόρδ. Κάθε επιπλέον παγόβουνο προκαλεί μια απειροελάχιστη άνοδο της στάθμης της θάλασσας, σαν να προσθέτουμε ένα παγάκι σε ένα ποτήρι.

Όμως αυτός ο παγετώνας, γνωστός στους επιστήμονες ως Jakobshavn, αποτελεί απλώς το ταχύτερο παράδειγμα ενός φαινομένου που εξελίσσεται και στους δύο πόλους — και επιταχύνεται κάθε χρόνο.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Data διαπίστωσε ότι οι παγετώνες της Γροιλανδίας και της Ανταρκτικής έχουν χάσει συνολικά 11,3 τρισεκατομμύρια μετρικούς τόνους πάγου κατά τον τελευταίο μισό αιώνα, ποσότητα αρκετή για να γεμίσει περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ολυμπιακές πισίνες.

Όλο αυτό το λιωμένο νερό έχει προκαλέσει άνοδο της παγκόσμιας στάθμης της θάλασσας κατά περισσότερα από 3 εκατοστά τα τελευταία 47 χρόνια, σύμφωνα με τους ερευνητές. Ο αριθμός μπορεί να φαίνεται μικρός, όμως είναι αρκετός για να θέσει επιπλέον 6 έως 9 εκατομμύρια ανθρώπους σε κίνδυνο από πλημμύρες και διάβρωση των ακτών, σύμφωνα με τον γεωεπιστήμονα Andrew Shepherd, ο οποίος ίδρυσε τη διεθνή συνεργασία που πραγματοποίησε τη μελέτη.

Η ανάλυση, η οποία βασίζεται σε δορυφορικά δεδομένα που φτάνουν έως και το 1972, προσφέρει, σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, την πληρέστερη μέχρι σήμερα εικόνα της υποχώρησης των πολικών παγετώνων. Δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος δεν οφείλεται απλώς στο λιώσιμο της επιφάνειας των παγοκαλυμμάτων, αλλά στην επιταχυνόμενη ροή παγετώνων, όπως ο Jakobshavn.

«Αυτό μας δείχνει ότι η μακροπρόθεσμη τάση καθοδηγείται από τη δυναμική αντίδραση των παγοκαλυμμάτων σε έναν ωκεανό που θερμαίνεται», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Inès Otosaka, επιστήμονας των πάγων στο Πανεπιστήμιο Northumbria.

Η Washington Post υπογραμμίζει ότι οι ωκεανοί απορροφούν τη συντριπτική πλειονότητα της θερμότητας που προκαλείται από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την ανθρώπινη δραστηριότητα, ενώ εκτιμάται ότι οι παγκόσμιες θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας είναι σήμερα υψηλότερες από οποιαδήποτε άλλη στιγμή των τελευταίων 11.000 ετών.

Όταν παγετώνες που καταλήγουν στον ωκεανό, όπως ο Jakobshavn, εκτίθενται σε αυτά τα θερμότερα νερά, ο πάγος τους αρχίζει να λεπταίνει και να σπάει. Καθώς το μέτωπο του παγετώνα αποσταθεροποιείται, γίνεται λιγότερο ικανό να συγκρατήσει όλο τον πάγο που βρίσκεται πίσω του και έτσι η ροή του επιταχύνεται.

Άλλες μελέτες δείχνουν επίσης ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες επιτρέπουν σε μεγαλύτερες ποσότητες λιωμένου νερού να εισχωρούν μέχρι τον πυθμένα ενός παγοκαλύμματος. Εκεί λειτουργούν ως λιπαντικό, επιτρέποντας στον πάγο να γλιστρά ταχύτερα πάνω στον βράχο.

Η επιταχυνόμενη απώλεια πάγου προκαλεί ανησυχία στους επιστήμονες, επειδή αναμένεται ότι το λιώσιμο των πάγων στη Γροιλανδία και την Ανταρκτική θα αποτελέσει τον κυρίαρχο παράγοντα για την επιτάχυνση της ανόδου της στάθμης της θάλασσας τις επόμενες δεκαετίες.

Σύμφωνα με τη NASA, οι δύο πόλοι αναμένεται να προκαλέσουν άνοδο της στάθμης των ωκεανών κατά 3 έως 6 πόδια (περίπου 0,9 έως 1,8 μέτρα) έως το 2100 — αν και η συνολική άνοδος θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο η ανθρωπότητα θα λάβει μέτρα για να περιορίσει την υπερθέρμανση του πλανήτη.

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