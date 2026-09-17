Σουηδία: Επτά τραυματίες από έκρηξη σε πεδίο βολής 

Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα σε πεδίο βολής στην κεντρική Σουηδία, σύμφωνα με ανακοίνωση του σουηδικού στρατού, ενώ σουηδικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι το περιστατικό συνδέεται με έκρηξη.

«Σημειώθηκε ατύχημα λίγο μετά τις 16:00 (τοπική ώρα, 17:00 στην Ελλάδα) στο πεδίο βολής της περιοχής Κρακ», νότια του Κάρλσμποργκ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Μίκαελ Όγκρεν, εκπρόσωπος Τύπου των σουηδικών ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Aftonbladet, από το περιστατικό τραυματίστηκαν συνολικά επτά άνθρωποι, με τέσσερις εξ αυτών να νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

«Πρόκειται για συμβασιούχους υπαλλήλους, όχι για κληρωτούς» που υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους, διευκρίνισε ο Όγκρεν, όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ της η Aftonbladet.

Μετά το περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα στο πεδίο βολής.

Κατά τις πληροφορίες που μεταδίδει η Aftonbladet, η έκρηξη σημειώθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση για την απομάκρυνση βλημάτ